El sábado el equipo sénior femenino de Pueblo Carnicería Balonmano Pabellón se enfrentó a uno de los rivales que presumía de ser de los más duros y así fue, las pabellonistas de Aarón Nieto se midieron al Calvo Xiria y se dejaron la miel en los labios.

El equipo de la capital provincial comenzó con derrota la temporada pero lo ha hecho por la mínima, un 16-18 frente al Calvo Xiria que no permitió que los dos puntos se quedasen en casa.

El comienzo del partido fue dubitativo lo que provocaba que el marcador no se hubiese estrenado hasta que en el minuto 9 un parcial de 3-0 a favor de las locales encendía la cita. Dudosas las ourensanas cometieron errores que supieron aprovechar sus adversarias, aprovechando las de Carballo para meterse de lleno en el partido. A partir de este momento las de As Burgas fueron a remolque, la falta de eficacia de lanzamiento por parte de las jugadoras del pabellón puso en bandeja la victoria para el Calvo Xiria que no bajó el ritmo de trabajo en ningún momento, sumando los dos primeros puntos de la temporada.

A pesar de que el resultado no fue el esperado las locales se quedaron con la sensación de que el trabajo luce y el equipo va a dar mucho de que hablar, para bien, este año.

Mayor suerte tuvieron ayer las juveniles que recibían en el pPabellón de Os Remedios al Balonmano Brigantium y lograban el objetivo, el conjunto se hizo con el último partido de la fase de la Copa Galicia.