Treinta y dos años, ese es el tiempo que ha pasado desde la última vez que el Estadio Municipal de Espiñedo presenció un partido de Segunda División B. Era junio de 1989 y el Arenteiro se imponía por dos tantos a cero al Bergantiños. Este domingo los verdes debutan en casa de nuevo en la categoría aunque bajo una nueva denominación, la Segunda Federación.

Así, este domingo a las 12.00 horas el equipo de Carballiño hará su debut con la mezcla justa de emoción, nerviosismo y ambición ante la UP Langreo, así lo define el míster local, Fran Justo, que subraya que “ni siquiera había nacido cuando fue el último partido del Arenteiro en la categoría y ¡mira, lo que es el destino!”.

Destino o no lo que es seguro es que hay mucha responsabilidad a sus espaldas pero no se empequeñece, “podría verse como una gran responsabilidad pero creo que más bien es una oportunidad para todos nosotros, para jugadores, para cuerpo técnico, para el club entero. Una oportunidad de intentar hacer bien las cosas como se han hecho durante todos estos año, pero ahora todavía con una mayor visibilidad”, comenta.

Para el domingo la tarea frente al Langreo es completamente nueva pero ,a pesar de que el encuentro se prevé muy exigente el entrenador es optimista, “ellos están muy preparados pero nosotros también hemos trabajado bien, tenemos armas y posibilidades y la intención es ganar en casa”, dice el míster que, además, contará con otro jugador: la afición, “es sin duda un pilar fundamental, va a ser emocionante para todos, sabemos que nos van a arropar como hacen siempre”.

Con todo, el objetivo de la victoria ya era el del primer partido de Liga que se disputó en A Lomba, frente al Arousa, y el resultado no fue el esperado, los carballiñeses cayeron por la mínima, aunque con un dato positivo, “las sensaciones no fueron malas, todo lo contrario, queremos repetirlas. Hubo muchas cosas que hicimos bien, evidentemente otras que no, pero durante la semana hemos incidido en ellas y esperamos que esta vez el resultado nos acompañe, que se diga con orgullo que Carballiño vuelve a ser de Segunda B”.

Los asturianos son un conjunto completamente nuevo para los verdes, pero han hecho los deberes. “Va a ser un rival complicado, la Unión Popular de Langreo es uno de esos 7 equipos que el año pasado ya militaba en la categoría, a eso hay que sumarle que su debut ha sido casi soñad, una victoria por 3-0 que seguro los reforzó. Además es un equipo con sobrada experiencia que seguro propone un partido cerrado con dos delanteros muy móviles, muy dinámicos y preparados para jugar al límite”, advierte Justo.

El rival para el estreno: UP Langreo