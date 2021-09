El Bloque Nacionalista Gallego Municipal denuncia que los cursos de perfeccionamiento de natación fueron eliminados de la oferta del pabellón de Os Remedios, sin previo, aviso por lo que en el díptico informativo siguen apareciendo, pero cuando los padres y las madres van a inscribir a sus hijas e hijos son informados de que la oferta no existe.

La concelleira Rhut Reza, que forma parte del Consello reitor del Consello Municipal de Deportes, recrimina que cualquier niño o niña que aprendiese a nadar en los cursillos y quiera perfeccionar su técnica durante tres o cuatro meses no lo puede hacer porque el a actual gobierno eliminó los cursos. Los nacionalistas recuerdan que el CMD siempre tuvo una oferta formativa de cursos de natación estructurada en nivel iniciación y nivel perfeccionamiento y afean que “aprovecharon el covid-19 para eliminar los de segundo nivel”.

“Hai uns meses Jácome comprometérase a mantelos, mais o certo é que tanto el como o actual concelleiro de deportes Mario Guede, eliminaron a oferta de cursiños do nivel de perfeccionamiento para as cativas e cativos e no acaso dos adultos a oferta é só en horario de mañana e ningún en horario de tarde”, explicó Reza quien apunta que los padres interesados tienen que llevar a sus hijos a la oferta privada con un desembolso de 20 euros a mayores mensualmente.

El BNG urge que “si é por falta de personal” ya que en los últimos años hubo cinco jubilaciones de monitores que, recuerdan, no fueron cubiertas, se garantice ahora que se cubran esas vacantes.