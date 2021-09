La ciclista neerlandesa del equipo Movistar, Annemiek Van Vleuten, conseguía ayer su segunda victoria parcial en la ‘Ceratitiz Challenge by la vuelta 21’, en la última etapa que se disputaba en tierras ourensanas, tras resolver en solitario una larga fuga.

La etapa discurrió entre la Estación de montaña de Manzaneda y el Concello de Pereiro de Aguiar con un recorrido de 107.9 kilómetros durante los cuales se atravesaba Parada de Sil, Maceda y Esgos. Además contaba con dos ascensiones exigentes, el Alto de A Lama, puerto de montaña de segunda categoría y el Alto de Cerderia, puerto de tercera categoría.

Partieron las corredoras con gran velocidad y durante los primeros kilómetros el pelotón rodó agrupado hasta que se produjeron los primeros ataques. A partir del kilómetro 45 fueron varias las corredoras importantes que saltaron del grupo Kata Vas, Katarzyna Niewiadoma,Annemiek Van Vleuten y Elisa Longo Borghini lograron unos segundos de ventaja. Pero el fuerte ritmo de la neerlandesa la distanció en primera instancia de sus compañeras de fuga, que acabaron cediendo y fueron neutralizadas por otro grupo reducido de ciclistas entre las que se encontraba la líder, Marlen Reusser.

Desde ese momento la ventaja de la campeona de Europa comenzó a crecer progresivamente hasta llegar a meta con una renta de 2:48 sobre las corredoras que marchaban por detrás. “En el equipo teníamos el plan de atacar y cuando vi que Longo Borghini no podía seguirme me di cuenta que tenía muy buenas piernas. El equipo tiene la confianza para defender el maillot rojo de líder en la última jornada”, aseveró la campeona de la etapa, Annemiek Van Vleuten.

Cuarta y última

La vuelta por tierras ourensanas ya ha llegado a su fin, hoy las ciclistas recorrerán la última etapa de la Ceratizit Challenge que saldrá del Concello de As Pontes, en Coruña, y llegará a la meta en Santiago de Compostela tras haber realizado 107.4 kilómetros en los que no habrá puertos de montaña. En la capital gallega no serán las únicas ciclistas, a lo largo de la jornada de hoy llegarán también los ciclistas de La Vuelta masculina para su desenlace. Los favoritos son, en el caso de la femenina, la suiza Marlene Reusser, y por parte de la masculina, el esloveno Primož Roglic.

El Presidente de la Diputación Provincial, Manuel Baltar, participó en la entrega de premios y destacó el “éxito deportivo y de promoción internacional” que supuso para la provincia de Ourense el paso de tres etapas de la carrera. “La valoración de estos tres días de competición ha sido magnífica, trajeron a Ourense el mejor ciclismo femenino mundial, pero también un importante retorno mediático y económico, fundamentalmente a las comarcas de Trives y Valdeorras, pero en general a todo Ourense puesto que la ocupación hotelera de la provincia es casi total”.