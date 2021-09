Primer partido en 2ª RFEF y primera victoria para el Arosa. Los arlequinados tuvieron que sudar y sufrir, sobre todo en aspectos defensivos, para llevarse un partido en el que apenas se jugó y fue muy igualado. Lo desequilibró una acción a balón parado en la que Pedro García llegó a tocar lo suficiente el balón como para despistar al meta visitante. Después tocó bregar y defender la renta y unos tres puntos muy importantes, una contención en la que brillaron nombres como el propio Pedro García, Ross o Campillo.

Ambos equipos salieron más centrados en tomarle el pulso a la categoría que en cercar la meta contraria. Los locales trataban de recurrir al juego con balón, mientras que el Arenteiro presionaba muy arriba o recurría al juego directo buscando la velocidad de Sylla. La única oportunidad en los primeros diez minutos fue para los visitantes, en un saque de falta de Álex Fernández que Sylla, un ex del Arosa, remató alas manos de Álex Cobo. Eran minutos intensos en los que apenas se dejaban metros al rival que tenía el balón, lo que provocaba muchos errores en el pase, aunque eso no servía para crear acciones claras de gol. Tan solo un error en el saque de Álex Cobo en el minuto 14 permitió a Renán lanzar un disparo que atrapaba el propio meta local sin grandes apuros.

La presión del Arenteiro se le atragantaba al Arosa, que tenía muchas dificultades para salir con el balón controlado. El equipo no estaba nada cómodo, aunque la buena noticia era que tampoco el Arenteiro era capaz de romper el tupido sistema defensivo local.

Un disparo lejano de Mon se escapó por encima de la meta defendida por Diego García, pero el encuentro mantenía su disputa en el centro del campo hasta que llegó un córner que sacó Róber al primer palo, allí apareció Pedro García y entre él y un defensa rozaron lo suficiente la pelota para que acabase introduciéndose mansamente en el segundo palo de la meta de Diego García. Los arlequinados conseguían ponerse por delante y el Arenteiro se lanzó a por la igualada. Con un sistema de tres centrales y dos carrileros avanzados, los ourensanos explotaban una y otra vez las bandas a la búsqueda de un centro que encontrase la cabeza de Sylla o Adri Castro, pero el gol volvió a rozarlo el Arosa en un balón suelto que empaló Luis Nuño y obligó a Diego García a desviar el balón hacia el larguero. La pelota quedó botando sobre la línea sin decidirse a entrar, permitiendo que el meta ourensano la atrapase.

Los dos equipos regresaron del vestuario con el mismo plan de partido, el Arosa tratando de salir jugado desde atrás, mientras que , cuando no tenía el balón, obligaba al Arenteiro a tocar entre los centrales, tapando espacios y presionando replegado. El Arenteiro no encontraba su ritmo y el partido se enfriaba, algo que perjudicaba a los ourensanos, que no eran capaces de explotar sus carrileros avanzados. Una internada de Joseca despejada con apuros por la defensa arlequinada fue la única ocasión con relativo peligro en el primer cuarto de hora de la segunda mitad, en un partido que continuaba decidiéndose en el centro del campo. El técnico ourensano agitó el banquillo para tratar de dar lucidez a su ataque a un partido en el que apenas se jugaba debido a las constantes interrupciones. El Arenteiro se hizo con el dominio del partido en el último tramo de encuentro. El equipo ourensano comenzó a tocar y a acercarse con cierto peligro ala meta de Álex Cobo. El meta catalán tuvo que mete runa mano en un centro ajustado de Raúl Blanco, que le dio una marcha más a los ourensanos. El equipo arlequinado aunque defendía bien, estaba embotellado en su campo y el balón apenas le duraba. La mejor ocasión del Arenteiro llegó en un pase en profundidad en el que Jonny le ganó la espalda a los centrales y su disparo, se estrelló en el palo. Álex Cobo se veía obligado a despejar un cabezazo de Vitra que mostraba los apuros por los que pasaban los locales.

El asedio era constante y el Arosa era incapaz de pasar del centro del campo salvo en una contra en la que Pedro Beda dejó solo a Mon ante el meta visitante, pero el centrocampista se durmió y le arrebataron el balón. La entrada de Sidibé en el campo frenó el ímpetu visitante y el Arosa fue durmiendo el encuentro hasta que Sobrido tuvo el empate en sus botas en el descuento, pero la echó por encima del larguero.