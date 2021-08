Ya ha pasado más de un mes desde la Asamblea de la Unión Deportiva Ourense en la que Ramón Dacosta anunciaba su dimisión de la presidencia del club y, por tanto, también más de un mes desde que Fernando Currás anunciaba su propuesta para ser el relevo en el cargo. Una posición que parece más que decida porque el plazo para presentar candidaturas ha cerrado y la única que llegó fue la suya.

El ex entrenador de los rojillos presentó su candidatura oficialmente incluyendo los cuatro nombres, además del suyo propio, que exigen para cubrir los distintos puestos, así lo acompañarán Carlos Quintairos como vicepresidente, Xurxo González Vázquez en calidad de secretario, Eloy José Fernández en el cargo de tesorero y Óscar Dorrego como vocal.

Tras una quincena de margen para que los interesados en el cargo pudiesen presentar sus propuestas ahora la Junta Electoral procede a comprobar la validez de la candidatura de Currás según marcan los estatutos del club, una tarea que son conscientes de que “no ha podido ser más fácil” porque aunque haya plazo de tres días (hasta el 1 de agosto) para analizarla, al ser una sola no llevará a penas tiempo comprobar que todo está correcto de hecho, “cumple todos los requisitos”.

Pese a todo, la candidatura debe ser igualmente votada y aprobada por los socios en la asamblea que está convocada para el próximo 6 de septiembre. Una tarea en la que la Junta Electoral tampoco ve mayor problema, “si nadie se ha propuesto como alternativa raro sería que no salga aprobado Fernando Currás, nunca se sabe pero sería rarísimo. Caber cabe la posibilidad, si fuese el caso volvería a abrirse todo el proceso, pero no creo que eso suceda porque en la anterior asamblea extraordinaria sometió a votación los precios de los carnets de socio y tuvo el 75% de votos a favor, es decir solo 3 personas votaron en contra”, exponen desde la junta.

Así las cosas, a falta del veredicto de la asamblea en poco más de una semana, Fernando Currás apunta a ser el nuevo presidente de un club que conoce desde distintas facetas y del que no se cansa de destacar “lo orgulloso que estoy de lo que somos, de lo que representa, de la filosofía y de los valores que compartimos” y en el que, además, actualmente, ya está ejerciendo funciones de presidente, “yo estoy trabajando como si fuese estar toda la vida, como siempre lo he hecho, después pase lo que pase pues ya se verá pero por el momento estoy adelantando muchas cosas, esto vacío no va a quedar si salgo como presidente estaré orgulloso y si hay otro candidato se votará yo sigo orgulloso del Club de la Unión Deportiva Ourense, estoy orgulloso de lo que somos nosotros aunque a otros parezca que le va mejor”, decía el ex entrenador en el mes de julio sobre su propuesta y cumplió, vacío “esto” no quedó.