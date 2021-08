El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunciaba este miércoles que se encuentra en “conversaciones avanzadas” con el DUX International, también conocido como Inter de Madrid. Un equipo de la Primera Federación que el regidor promete que jugará sus partidos en el estadio de O Couto para la temporada 2022 2023 y que, en esta misma temporada, realizará varios partidos, “el DUX le ofrece a Ourense lo que esta ciudad no tiene, un club competitivo ante la negativa de la Unión Deportiva Ourense a fusionarse con el Ourense CF y hacer un gran club competitivo ourensano”, zanjaba Jácome.

Por alusiones, Fernando Currás, realizando actualmente funciones de presidente de la Unión Deportiva Ourense (aunque las candidaturas para el cargo pueden presentarse hasta el día de hoy) valora las declaraciones y, sobre todo, la intención del regidor.

“Mi opinión va a ser plenamente personal. Para mí el fútbol es otra cosa, es más un sentimiento que una clasificación, va más allá de si eres primera Federación o si eres Segunda División, de hecho esta noticia no afecta a la opinión que ya tenía, el lunes pasado me podrían haber preguntado por cómo va el fútbol, hacia dónde está avanzando y la respuesta sería la misma: me da respeto. Creo que se nos está yendo de las manos, para mí el fútbol tiene que ser más que un espectáculo, lo siento así de todos los modos, como futbolista, como entrenador, como director deportivo o como aficionado”.

Con todo, la situación aún se coge con pinzas y eso lo destaca el exmíster de los rojillos “ la realidad de esta historia no la puedo valorar, cuando se avance se hablará, por el momento yo lo que sé es que hay mucho ruido alrededor de todo esto, no solo ahora”.

Sin embargo Currás sí se moja en el tema de la fusión con el Ourense CF,, “estoy súper orgulloso del club al que pertenezco. Da igual en qué figura esté, como entrenador, como coordinador deportivo, la figura que represento ahora mismo, no de presidente sino de responsable, da igual, lo que puedo asegurar desde cualquiera de ellas es que estoy orgulloso de a donde pertenezco y de lo que representamos. Yo defiendo esta posición, respeto las opiniones y las visiones de cada uno, y estoy seguro de que si toma esta decisión del Dux es pensando que es lo mejor para la ciudad, pero sigo manteniendo que el fútbol va más allá de una categoría, tiene que haber una emoción, unas raíces... de otro modo no sería el deporte que es. Hay condicionantes con más peso, desde la Liga de Veteranos de regional hasta una primera Federación o lo que se quiera poner”, opina con contundencia.

Otro tema, de llegar a instalarse el DUX en Ourense, sería el terreno de juego, cómo quedará el reparto de O Couto cuya titularidad tiene la Xunta de Galicia. “Cruzaremos el río cuando lleguemos a él, de momento son todo supuestos, no sé que nivel de compromiso hay con el club, desconozco como está el contrato pero también si esto tiene viabilidad, si el campo se pude alquilar o no, no lo sé. Lo que sé es que por el momento son todo buenas palabras hacia la Xunta porque nos permite seguir en O Couto y no es un campo, para mí es casa, la UD Ourense es de O Couto”, asevera.

“No he participado”

Precisamente por la viabilidad del proyecto se interesó el BNG municipal, los nacionalistas denuncian que le preguntaron al concejal delegado de deportes , Mario Guede, si sería posible llevarlo a cabo y de qué modo afectaría a las arcas públicas y recriminan que la respuesta obtenida ha sido “las explicaciones de la nota de prensa hay que pedírselas al alcalde, es un tema personal, yo no estoy capacitado para hablar, no he participado”.