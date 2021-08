El Ribeiro do Avia anunciaba ayer, a través de sus redes sociales, que la Federación Gallega de Fútbol se había puesto en contacto con la directiva para ofrecerles un ascenso de cara a la temporada 21-22, en la que el conjunto femenino militará en Preferente Galicia.

Una noticia que el club celebró agradeciendo el apoyo recibido por parte de la afición, sin embargo no sentó igual de bien en los otros dos equipos que competían en Provincial en busca de la plaza en Autonómica, el Ourense Envialia C y el otro equipo de la comarca del Ribeiro, el Ribadavia Atlético.

Precisamente los primeros en pronunciarse fueron los del equipo de Ribadavia, estupefacción y críticas llegaron al poco tiempo. Aseguran que “no hay una explicación lógica” para el ascenso del Ribeiro do Avia siendo que esta temporada no había ascensos y, aún en caso de haberlos, “habían quedado terceros”. Por delante el Ourense Envialia C, en primera posición, y el Ribadavia Atlético, que reclama “que no presuman de conseguir en los despachos lo que no se consiguió en la cancha”.

“Enhorabuena. Intentad dejar por todo lo alto a los equipos de local ourensana, pensad en todos ellos cuando os toque jugar. Mucho ánimo a todas las jugadoras y cuerpo técnico que con sudor y esfuerzo también se conseguirá. Sin nada regalado”, zanjaba el segundo entrenador del Ribadavia Atlético, Diego Neira.

Misma crítica la que hacen desde el Ourense Envialia, “no tiene ningún tipo de sentido lo que han hecho y queremos una explicación por parte de la Federación”, así censuran un tema en el que defienden que “no es pedir la plaza por este año, porque se sabía que no jugabas ascenso, sino porque ahora la federación asegura que el ascensor se debe a los resultados de la pasada temporada. Eso tampoco tiene ningún sentido, quedó primero el Couto y ascendió, segundo el Santa Teresita que ya no existe y terceros nosotros, por tanto esa plaza sería nuestra. Nosotros en ningún momento la hemos rechazado porque no se nos ofreció y llevamos muchos años intentando que el provincial pase a ser autonómico”.