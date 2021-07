David Cao y Celia Cerviño partían con la vitola de favoritos en base a la clasificación nacional y se alzaron con el título en el 82° Campeonato Gallego Absoluto de Tenis que ha llegado a su fin tras una intensa semana en el club Santo Domingo.

En el cuadro masculino el ferrolano David Cao se impuso en un tenso encuentro ante el vigués Tomás Currás. Tras un año complicado, y sin apenas poder entrenar en el Club de Tenis Coruña todo lo que le hubiese gustado, el zurdo ferrolano encontró su mejor tenis en el momento idóneo de la temporada. Gracias a ello y conociendo su rival sabía de las habilidades contragolpeadoras de Currás y fue capaz de organizar un plan de juego efectivo, ceñirse al plano ofensivo.

Lo logró, se sintió cómodo en el primer set en el que las bolas potenciaban sus continuos embestidas y se puso 5-2 arriba. La segunda manga fue para Currás que asestó el primer golpe con un break en el tercer juego sintiéndose como pez en el agua y mandando el encuentro al tercer parcial. Pero la suerte no estuvo del lado del vigués que encadenó errores que lo pusieron en una situación complicada poniéndole en bandeja el título a Cao. Este supo sacarle ventaja al cansancio acumulado de Currás tras haber ganado los dobles masculino y mixto y obtuvo el Campeonato.

“El tercer set fue de los mejores que jugué en mi vida. Las bolas nuevas me vinieron bien, hacia finales del segundo me costaba mucho hacer un punto”, fue la declaración de Cao al proclamarse campeón.

La final masculina tuvo alternativas pero la final femenina se jugó al total ritmo y deseo que impuso Celia Cerviño sin dar la opción a Eva Álvarez. Cerviño sabía que no podía fallar y no falló. En apenas una hora y jugando un tenis muy agresivo, tanto en el saque como en el resto, la pontevedresa ganó por 6-2 y 6-0 sentenciando.

Una semana casi perfecta para Celia Cerviño que previamente ya había conquistado el dobles femenino aunque había caído en la final del dobles mixto. El torneo le ha servido de preparación para el WTA Cidade de Ourense que se jugará en las mismas pistas del Club Santo Domingo del 15 al 22 de agosto. Para la coruñesa, Eva Álvarez, también ha sido un torneo fenomenal previo a su paso por los dos torneos del circuito mundial junior en Portugal.

“A min encántame este deporte. Non podía non anotarme ós dobles cos meus mellores amigos para facer o que me gusta”, manifestó Cerviño quien apuntó que “mentalmente suponme bastante presión xogar o Campionato Galego pero encántame facelo e tamén ver a canteira que hai”.

En las finales del Campeonato Gallego Benjamín, Leo Sánchez fue el vencedor en masculino y Lenda Vázquez en femenino. En la prueba júnior masculina del Galicia Head Tour, Izan Díaz se deshizo de Álex Gesteiro en dos sets.