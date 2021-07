La temporada de la Preferente tendría que haber finalizado el 27 de junio y ya estar oficializado el ascenso de dos de los equipos del Grupo Sur a la Tercera División, pero la situación sanitaria no lo permitió. El Cultural Areas avisaba de positivos en su club por lo que Federación aplazaba la final.

Han ido pasando las semanas y, en esta misma, otros dos equipos han confirmado positivos entre sus filas, el Gran Peña y la Unión Deportiva Barbadás, por lo que la Federación se ha visto obligada a sacar un nuevo comunicado aplazando, una vez más la jornada, “a la espera de terminar una nueva fecha lo más cercana en el tiempo”.

Sin embargo, ese dato preocupa al Atlético Arnoia. Ayer pedían a sus aficionados que hiciesen un llamamiento a la Real Federación Gallega de Fútbol a través de las redes sociales para que se llegue a jugar la jornada porque desconfían que “se va a resolver en los despachos”.

Fuentes del club aseguran que no había dudas de que se llegaría a jugar la jornada hasta que, a través de las redes sociales, empezaron “los rumores de que el Gran Peña, al ser ya oficialmente filial del Celta, ya tenía el ascenso a la Tercera División, a pesar de que aún no se ha disputado el último encuentro y aún está por decidirse”.

“Si quisieron hacer esta competición exprés lo justo es que se espere a que se pueda realizar la competición, manteniendo el plazo de inscripción de Tercera abierto hasta que toque. Se jugará cuando se tenga que jugar, porque evidentemente la salud es lo primero, pero nosotros queremos jugar, sea la semana que viene, dentro de dos o en el mes de agosto, creemos que eso sería lo más justo”, reclama el entrenador del Atlético Arnoia, Juanjo Vilachá.

Además el míster sostiene que “el funcionamiento es el que se ha seguido en Barbadás, el positivo en cuarentena, hacer PCR a los contactos estrechos y a los que no pues hacerle el cribado que ya se pasaba todas las semanas, y a partir de ahí, si tienen el número suficiente jugadores, se juega, le pase a Barbadás, pase al Atlético Arnoia, le pase al Areas, le pase a quien le pase, se tiene que decidir en el campo, no en los despachos, los equipos tienen derecho a jugar, si pierden en el campo perdieron, pero no medias tintas”, subraya.

Por su parte, la UD Barbadás se muestra más prudente, el técnico, Agustín Ruíz asegura que el único comunicado oficial es el de la Federación y ahí se expone que se está buscando una fecha “pues eso se hará, buscarla, evidentemente nosotros no podemos ponernos a jugar hoy, hay dos positivos, antes está la salud, y por lo que estamos preocupados es por esos jugadores y ellos por sus entornos, no tendría sentido que nos pusiésemos a reclamar un partido que ahora mismo no podemos jugar”, dice Ruiz.

Opinión compartida por el director deportivo que asevera que “aún estamos esperando a que llamen a cuatro de los jugadores desde el Sergas” y destaca que desde la Federación “no han metido prisa porque se cierre ningún plazo para jugar, no tendría sentido, han dicho que se buscará fecha y cuando esté, si podemos, jugaremos, por eso no va a quedar, por nosotros no va a ser, pero ya se ha desvirtuado todo, ¿en qué condiciones vamos a llegar sin poder entrenar? Y como nosotros los demás equipos, nadie está exento de poder contagiarse”, advierten.

Además, ambos clubes coinciden en que cuánto más se retrase el desenlace menor será la plantilla disponible, muchos tienen vacaciones solicitadas o trabajos.

Lo que sí destaca el Barbadás es “en la normativa se permite que el desenlace sea en los despachos por causa covid, nosotros queremos jugar, pero recogido está y sabíamos que podría pasar”.