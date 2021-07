Juanjo Vilachá se enteraba esta misma semana de que no seguirá formando parte del banquillo del Atlético Arnoia, una decisión que reconoce que no se esperaba y que le pilló “bastante de sorpresa”.

“Quería que la directiva dejase claro que había sido una decisión de ellos, por supuesto la respeto y la acato aunque no la comparto. La única condición que les puse fue que tenían que decir el porqué, quién era la persona que venía, ha sido una forma de intentar dignificar nuestro trabajo porque creo que ha sido bueno, creo que lo hemos demostrado y no sé, no quería tener que sentir que somos unos segundones, porque no es así”, lamenta Vilachá.

Quién vuelve al cuerpo técnico es Iván González, el que ya era el míster del Arnoia el año pasado. “Yo al equipo le deseo lo mejor y lo mejor es el ascenso, espero que lo consigamos y que les dure porque los chavales se lo merecen, se esfuerzan, han trabajado mucho, es un buen equipo”, asegura Juanjo en tono de despedida no solo del Arnoia sino probablemente del fútbol. “Ahora mismo mi plan no es buscar ningún otro banquillo, es que esto al final no deja de ser como un perro al que si le bates con un palo no vuelve. Yo me he llevado muchas patadas, he llevado muchos rechazos y creo que ya no estoy dispuesto a asumir más”; una declaración en la que profundiza , “ni si quiera es estar quemado porque si estás quemado sigues intentando, sabes lo que ha fallado y quieres corregir cosas, yo siento desilusión y me jode porque el fútbol me gusta mucho de verdad, pero hay más cosas aparte de esto”, reflexiona.

Con esa dureza habla un entrenador que dice que no lleva tantos años manejando la batuta aunque si se para a pensar indica que pasa de la década, por ello, “igual ahora lo pienso en caliente y con cierta tristeza y dentro de un mes quiero encontrar otro equipo, pero, actualmente es así”.

Una retirada que tendrá que esperar porque aún le queda un partido con el Arnoia en el que se juegan el ascenso, “aún estamos esperando fecha, será cuando sea, lo importante es la salud de los chavales, mucho más que el fútbol”, tacha.