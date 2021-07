“Con la entrada de los nuevos gestores se veía como iba a acabar esto. Nadie se puso en contacto conmigo, buscaban un ciclo nuevo, algo totalmente comprensible. Yo ahora entro en la Fundación Alicante, un proyecto que está creciendo, que se puso en contacto conmigo y con el que llegué a un acuerdo rápido”, así expone Gonzalo García de Victoria el adiós a un banquillo en el que ha estado por ocho temporadas.

El bilbaíno echa la vista atrás y reconoce que “aquí se cierra una etapa muy bonita en la que he aprendido mucho, donde he crecido tanto personal como profesionalmente y donde he disfrutado mucho de un club que era pequeño pero de gente muy grande que se hizo una gran familia”.

Ahora le toca forjar vínculos a orillas del mediterráneo, “ es lo duro del deporte profesional, que te obliga a cambiar de aires cada poco tiempo y ahora se abre una nueva etapa. Me despido del club muy agradecido por lo que me han dado, de la afición que me ha hecho sentir muy querido, aunque el primer año se hizo difícil me he sentido muy apoyado en todo momento, especialmente en los malos, y cierro una etapa muy importante a nivel deportivo en la que hemos conseguido cosas chulísimas, pero en la que también creo que a nivel personal hemos mejorado el club”, valora Gonzalo.

En Alicante le han pedido crecimiento del proyecto y ese es el objetivo que se plantea, “es verdad que han crecido bastante y que este año han conseguido una clasificación por encima de su capacidad presupuestaria, pero ahora de eso que han conseguido hay que poner las bases para crear un club todavía mejor. Ellos han considerado que mi figura era importante para conseguirlo y estoy muy agradecido, espero disfrutar muchísimo y devolver este agradecimiento en forma de alegría a la afición con muchísimas ganas de empezar a trabajar y de disfrutar a favor lo que he sufrido en contra” dice el ya ex-entrenador del COB quien no avanza datos sobre su nuevo conjunto, “no sé si habrá conocidos, aún hay renovaciones, contrataciones...ni he aterrizado allí todavía “lo que sí sabe es que es en las filas del HLA Alicante es un año de LEB Oro.