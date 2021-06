Después de dos años de ausencia la agrupación Os Mosqueteiros volvió a organizar, durante el día de ayer, la maratón MTB entre los ayuntamientos de Carballiño y de Boborás.

El Club Ciclista recuperó así una prueba que reunió a 350 participantes no solo gallegos sino de varios puntos de España e incluso de Europa, “hemos contado con campeones de España y de Europa, una calidad en la participación de las más altas de los últimos años, aunque esto no implica que no sea una prueba accesible a cualquier aficionado de la Mountain Bike que quiera disfrutar y pasar una buena jornada deportiva”, explicó uno de los organizadores, Rubén Cerdeira.

Los participantes salieron ayer de la plaza de la Veracruz a las 9.30 horas, estipulando que regresarían dos horas después, a las 11.30 tras un recorrido por Carballiño, Boborás e Irixo completando 68 Kilómetros los más preparados y 30 kilómetros aquellos que participasen en el medio maratón.