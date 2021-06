No todo podían ser éxitos para las pontinas de la EFF Rosalía. A pesar de una gran temporada, consiguiendo pasar la historia con una liga perfecta, el equipo senior ha quedado apeado de la lucha por el ascenso tras la derrota frente al Umia por la mínima.

El campo de A Bouza fue el terreno de juego para la semifinal entre el Umia B y el Rosalía, en una eliminatoria igualada para dos equipos que no conocían la derrota y no estaban dispuestos a hacerlo en este encuentro. Un error fue lo que decidió dar el pase a la final al Umia B, Sabela en el minuto 73 fallaba en la salida del balón, momento que aprovechó Noa Alonso para adelantar al conjunto local y, aunque 10 minutos más tarde el Rosalía reclamó un penalti sobre Zaira, no hubo éxito. El 0-1 las deja a las puertas del ascenso.

A pesar de que las senior no corrieron la mejor de sus suertes si lo hicieron las jugadoras del equipo infantil. Por la mañana, en el Monte da Aira, la centrocampista Esther estuvo sembrada y sentenció el encuentro ante el Victoria en la primera mitad. Tres fueron los tantos que realizó ante unas visitantes que se vieron superadas y que terminaron con un 3-1 que les da a las pontinas el pase a la final de la Liga Gallega en la que se medirán al Orzán.