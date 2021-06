A la Unión Deportiva Ourense le queda una última bala para soñar con la salvación, pero no es la que les hubiese gustado al cuadro dirigido por Fernando Currás, deben ganar y esperar en esta última cita de la Tercera División.

Los unionistas se enfrentan al As Pontes, a domicilio en O Poboado, los locales, antepenúltimos y ya descendidos, tienen como único objetivo mantener su puesto en la tabla y despedirse de la categoría ante su afición dejando un buen sabor de boca. Aún no han logrado ganar en casa en una fase que se les complicó, un dato positivo para la Unión Deportiva Ourense a quien no le vale ningún resultado por debajo del triunfo.

El conjunto ourensano se juega todo a una última carta debe repetir lo que ha conseguido en las últimas jornadas a domicilio tanto en el Ara Solis como en A Porta Santa, imponerse aunque sea sobre la bocina. Para lograr el objetivo, llevan toda la semana trabajando y, sobre todo, esforzándose en mantener el control de las emociones porque el técnico reconoce que están a flor de piel y “dejarse llevar por ellas podría ser un grave error con difícil perdón”.

Los rojillos tuvieron una temporada irregular que los ha llevado hasta esta situación, aunque desde hace varios partidos permanecen en una buena racha; a ella tienen que aferrarse en esta última jornada.

Con todo, no dependen de sí mismos, tienen la obligación de hacerse con los tres puntos, pero aún así deben tener un ojo en el Municipal de O Viso donde su rival directo, el otro equipo ourensano que pelea por la plaza, el Centro de Deportes Barco, se juega la permanencia frente al ya clasificado Arzúa.

Uno de los dos abandona en la jornada de hoy la Tercera División y no será por no haber peleado, lo explicaba el entrenador de la UD Ourense quien destacaba que le hubiese gustado que todos los conjuntos ourensanos se mantuviesen en la categoría: “este formato nos lo ha complicado todo a todos, nosotros hemos llegado con vida hasta el último momento y si tenemos que caer, caeremos sabiendo que lo dimos todo, y si no celebraremos una permanencia más que merecida para el equipo”.