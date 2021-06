Última semana y las cuentas claras para la Unión Deportiva Ourense, tienen que ganar sí o sí en O Poboado y, aún con esos tres puntos, confiar en el traspiés del Barco frente a Arzúa para poder permanecer un año más en la Tercera División.

“Hablo de mis sensaciones, en esta fase hemos tenido momentos en los que estuvimos mucho más lejos de esta tan difícil permanencia, así que llegar con vida hasta la última jornada se merece un calificativo que ahora mismo no encuentro; pero no puede caber duda de que vamos hasta el último segundo a poner todo de nuestra parte”, así analiza Fernando Currás lo que está siendo esta última semana de cara al duelo donde la UD Ourense decide su futuro.

Van a por los 48 puntos. “Me hubiese encantado que nos quedásemos los tres equipos ourensanos en la categoría, pero no siendo posible, pues si Arzúa le gana al Barco celebraremos una permanencia que ha significado mucho. Si no es así no habrá sido por no haberlo intentado por nuestra parte”, censura Currás quien asegura que, de cara a futuro, habrá que “replantearse muchas cosas, analizar otras tantas y valorarlas en conjunto”.

A pesar de ello, se concentra en el presente, “todas las semanas nos hemos enfocado en el partido que nos tocaba, no va a ser esta vez, siendo el último encuentro, en el que no hagamos las cosas así. Sería perder el tiempo”, tacha.

Con todo, en menos de una semana se habrá terminado la temporada y a Currás le falta tiempo para deshacerse en halagos para su conjunto, “ha sido un maldito lujo”, asevera sin titubeos, “trabajar con ellos, convivir con ellos, estar con ellos ...yo echaría muchas más horas. Solo puedo tener palabras de agradecimiento al vestuario, a todos, a los que juegan más, al grupo de chavales que ha llegado ahora, todos. De verdad que da gusto estar con ellos, pensé que no lo podría decir por lo duro que ha sido el año pero incluso me está dando pena que se termine”.

Aún no ha terminado, queda una jornada con un ojo en O Poboado y otro en O Viso. “Hasta eso se echará de menos porque con este equipo tanto la alegría como el sufrimiento es compartido” dice emocionado el entrenador.