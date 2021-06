“A ganar, ganar y ganar, y lo que no depende de nosotros no depende de nosotros”, así valora Fernando Currás la jornada de hoy de la Unión Deportiva Ourense en la que se enfrentan al Fisterra en O Couto y en la que no le sirve ningún resultado que no sea la victoria.

“Nosotros vamos a competir para ganar, confío en la respuesta del equipo, ha funcionado genial, sobre todo en las últimas jornadas, y espero que se mantenga así. Hemos trabajado mucho para ello, los que estamos vamos a ir a tope con todo, de principio a final, lo que está en nuestra mano se va a hacer, eso es lo que hay”, asevera el míster.

Con todo, el entrenador de los rojillos no niega que un ojo va a estar en los marcadores de los otros campos, en concreto en Cantarrana donde se mide su rival directo, el CD Barco, “si nos favorece bien, sino a llegar con vida hasta el final”, sentencia.