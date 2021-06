Ángel Pérez tiene la meta de conseguir 100.000 euros para un tratamiento medular con células madre que no se realiza en España, pero sí en Estados Unidos. Para lograrlo su fisioterapeuta Belén López, junto con sus amigos abrieron una campaña de Go fund me bajo el título “Ayuda a Ángel Pérez en su recuperación”. Tres semanas después de haberla abierto llevan casi la mitad del objetivo, 49.612 euros, una cifra nada desdeñable de la que la primera en opinar es la mujer de Ángel, Pamela Trujillo, “no esperábamos ni siquiera conseguir un cuarto de lo que ya tenemos”.

La idea del tratamiento surgió de su fisioterapeuta, quien también ideó el Go fund me. Ahora trabaja en Galicia, pero con anterioridad había trabajado en Estados Unidos y en Australia, países en los que este tipo de tratamientos experimentales han comenzado a funcionar, por ello Belén López le habló de esta oportunidad a Ángel Pérez y a su familia quienes mantienen que “no hay batalla perdida mientras todavía se lucha”.

El tratamiento, el viaje, la rehabilitación y el coste de estar allí han calculado que llegarán a los 100.000 euros y por eso es el objetivo marcado. Aunque la cifra es elevada Ángel asegura que “no quería involucrar a nadie” y menos realizar una campaña como la que se ha generado, fueron sus amigos quienes lo animaron y quienes la movieron a través de las redes sociales y, de hecho, son ellos los que lo mantienen informado de cómo va la recogida.

Con todo, preguntarle a Ángel qué opina de lo rápido que ha llegado a la mitad de lo pedido recibe como respuesta un “no sé” y es que asegura que lo único que le produjo toda la situación “ha sido vértigo”. “Yo los primeros días quise alejarme bastante de todo esto porque de un día para otro no paraba de subir y no sé, es una sensación difícil de explicar. Me entró como ansiedad, un vértigo... no me lo esperaba, ha sido una sorpresa”. Una frase que ratifica su mujer , quien se emociona al agradecer todo el apoyo, “Ángel es muy conocido en Ourense, casi todos los clubes deportivos de Ourense se han involucrado, por no decir todos, estamos muy contentos pero lo que más nos sorprendió es la cantidad de gente que lo apoya sin conocerlo, no todo han sido clubes o gente conocida, llegan donaciones de gente que le desea la recuperación sin saber quienes somos”.

Precisamente, de apoyos habla Ángel cuando censura que “la cifra que llevo no la sé porque no la he mirado” pero “aunque mis amigos me dicen que ha tenido muy buena acogida”. Y es que sus amigos son un apoyo inestimable “estoy muy bien arropado, eso ya lo sabía antes”, apremia a decir antes de que su fisioterapeuta, Belén López, destaque que es “una persona muy querida y popular”.

Contentos con la cifra ya alcanzada y esperando llegar al resultado marcado porque “de él va a depender el centro en el que se realice el tratamiento. Hemos mirado principalmente tres, Stem Cell Therapy de Las Vegas, Stem Cell Therapy Montclair en Nueva Jersey o Rejuv Medical en Minnesota. Los valoramos, porque he tenido pacientes que me dicen que notan una mejoría con relativa rapidez”, matiza la fisioterapeuta.

Así, Ángel, como exfutbolista asevera que “es un trabajo del día a día y vamos partido a partido”.

Jornadas de solidaridad en Pereiro de Aguiar

Ángel Pérez no quiere pensar en la cantidad de personas que se han involucrado , “muchas y estoy muy agradecido pero prefiero no saber mucho, lo que tenga que ser que sea”, afirma visiblemente emocionado. Ha logrado que los clubes de tercera división ourensana recauden fondos, que lo hagan los de la preferente donde militó en la UD Barbadás y, hasta el año pasado cuando se lesionó la C4 y la C5, en el ACD Polígono. Dentro de dos semanas son varias las escuelas deportivas que se unen en Pereiro de Aguiar para recaudar más fondos, “no sé nada, pero se lo agradezco mucho, de verdad”, dice.