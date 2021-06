El Atlético Arnoia está de enhorabuena, después de haber pasado por tres entrenadores distintos en una competición Preferente en formato exprés, el esfuerzo puesto por el equipo técnico y por los jugadores ha dado sus frutos. Han logrado pelear por la fase de ascenso a la Tercera División, un hito histórico para el club que no había optado antes a esta categoría.

Juanjo Vilachá es el entrenador que lleva la batuta actualmente, y ya desde la mayor parte de los partidos en la fase regular, para él hay un adjetivo que describe sensaciones, emociones y ambiente tras la victoria del fin de semana, “bonito”. “Para todos está siendo bonito y acabar líderes del grupo una sorpresa gratificante porque no era el objetivo, el único objetivo era clasificarse”.

Pero, ya que se vieron con oportunidades, se cambió el foco, “estaba ahí la ocasión de ser los primeros, teníamos claro que lo intentaríamos, y pusimos todo lo que podíamos poner cada uno de nosotros para conseguirlo” y lo hicieron. El ambiente ahora es “muy bueno, la gente está muy contenta y con motivo porque es un hecho histórico para el club y es una reivindicación para la gente del club que ha trabajado muchísimo para que esto saliese adelante y se pudiese conseguir. Les va a quedar en la memoria colectiva”, asevera Vilachá.

Cuando cogió el equipo lo tuvo claro, confianza y valentía era lo que faltaba en las filas de los blancos, “les vi jugar en Velle y en Barbadás y me sorprendió, había entrenado con muchos y vi que les faltaba esa valentía en el campo de la que yo sabía que eran más que capaces”, así que lo primero cuando se hizo con los mandos del equipo, “fue decirles que había talento, capacidad y oportunidades para llegar hasta dónde están ahora mismo, podríamos ganar o perder, pero había que intentarlo y lo más importante era que los chavales creyesen que podían porque podían”.

Se puso la confianza en el campo y el broche de oro fue un 5-1 contra la UD Barbadás que partía de favorito, “no te voy a engañar, estamos muy contentos, todos, también el presidente, Rodrigo Aparicio, ya se le notaba el domingo en el campo, es bonito que esto pase y ahora es el momento de disfrutar, aunque si ascendemos sería la bomba”, afirma entre risas el míster.

Para poder conseguir esa “bomba” tienen que enfrentarse al Ponteareas, el conjunto que quedó primero del grupo de Pontevedra y del que Juanjo Vilachá subraya “tienen muchísima experiencia. Entre sus jugadores se encuentran muchos veteranos con pasado de Tercera División y en la parte ofensiva tienen piezas determinantes”. Además, Vilachá valora que el formato de liga que se ha jugado les sirvió de mucho, “tienen mucho poso en la categoría y como las jornadas fueron menos no les pasó factura a nivel físico, jugaron con ventaja así que va a ser un equipo realmente difícil porque además también llega con 3 puntos”.

Será una competición complicada porque el que gane de los dos conjuntos, si alguno lo logra, se pondrá con 6 puntos a falta de otros 9 para jugar. Por suerte para el Arnoia empiezan compitiendo en A Queixeira, un campo del que tienen que hacer fortín porque las medidas, mucho menores que las del campo del conjunto visitante, son propicias para ello. “Sí, en casa vamos a hacernos fuertísimos, no vamos a negociar ni una, hay que sacar todos los puntos que se jueguen porque es nuestro campo, lo dominamos bien y cualquier equipo que venga hasta aquí viene a sufrir, aunque somos conscientes de que pueden venir y ganar porque al final esto no deja de ser fútbol y no matemáticas”, censura el entrenador de los blancos, quien concluye, “el equipo tiene ahí los resultados, sabe de lo que es capaz y vamos a competirlo”.