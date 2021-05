El Ourense Club de Fútbol ha disputado este pasado fin de semana encuentro frente al As Pontes en O Poboado. Allí se daban cita a las 17.30 horas para comenzar el partido, un evento que se retrasó 15 minutos y por lo que ahora la Real Federación Gallega de Fútbol multa al club.

El equipo entrenado por Rubén Domínguez va líder en el grupo por la permanencia y buscaba sellarla ya, a pesar de que aún quedan cuatro encuentros, este pasado domingo en tierras coruñesas. Pero el día no salió como esperaban los pontinos.

El autocar del club hizo 80 kilómetros más y, en vez de terminar en la provincia de Coruña, llegó a tierras asturianas, un error que se debió a coger mal un desvío, una acción cotidiana que ha supuesto una sanción económica para el club.

A pesar de que el equipo de la ciudad de As Burgas pudo avisar al conjunto local con tiempo suficiente para que retrasasen el juego 15 minutos, a la Real Federación Gallega de Fútbol el “perderse” no le parece un motivo suficiente para evitar una sanción.

Lo multan por presentarse en la instalación deportiva “con notorio retraso no justificado”, aunque no impidió la celebración del partido. La Federación esgrime que se personaron a las 17.02 horas cuando la hora de inicio del partido era las 17.30, conculcando la norma del Reglamento General de la Federación que obliga, en las competiciones de carácter no profesional, a la presentación de los equipos con mínimo una hora de antelación en el terreno de juego.

“No es razón de fuerza mayor el extravío en la ruta de camino al campo puesto que los equipos deben desplazarse con la antelación suficiente para impedir el comienzo tardío del partido”, censura la RFGF.

Aún con todo, el partido pudo desarrollarse, después de un breve calentamiento, pero con un resultado poco satisfactorio, un reparto de puntos que les obliga a buscar sellar la permanencia en la jornada de este domingo en O Couto, donde se miden a la Agrupación Estudiantil; octavo, en posición de descenso, pero aún intentando aferrarse a la categoría.