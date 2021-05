Asumiendo y asimilando, así expone Gonzalo García de Vitoria cómo se encuentra el Club Ourense Baloncesto después de sellar el descenso a la LEB Plata.

“Ha sido una temporada complicada, hemos hecho cosas mal y la suma de esas cosas mal hechas junto con un poco de mala suerte pues nos ha llevado este descenso”, reflexiona García de Vitoria.

Un descenso en el que la afición se encuentra dolida por igual pero dividida entre aquellos que apoyaron la decisión de defender en la última jugada y aquellos que opinan que no habría sucedido de llegar a hacer falta, Gonzalo García de Vitoria lo tiene claro, mira atrás y no cambiaría la decisión. “Repetiría exactamente la misma decisión, lo hicimos contra Girona y nadie dijo nada, yo puedo entender que la gente opine que se puede realizar una falta pero el resultado no está en esa jugada, en esa misma acción ellos no llegan a acertar y hubiese sido la correcta. Realizaron un triple de muchísimo acierto y eso no se puede desmerecer, nos ratificamos en la decisión porque estaba valorada en muchos factores”.

Para remarcarlo el entrenador manifiesta que ha recibido el apoyo de Pedro Martín, el segundo entrenador que más partidos de la ACB ha dirigido y que le ha dicho que él hubiese tomado la misma decisión, “he hablado también con Jota Cuspinera, entrenador del Estudiantes y también me ha dicho lo mismo. Esto no es la NBA donde la gente tiene mucha facilidad para hacer puntos, aquí cuesta más meter, decidimos apostar por la defensa así que no valoro el descenso por una única jugada porque entonces podría también tener que pensar uno falló una canasta, otro un tiro… y no es así igual, que la otra vez salió bien pues esta mal”.

Sobre la plantilla, en la que no individualiza, asegura que lo primero que hizo fue felicitarlos, “les aplaudí por haber conseguido salir de un covid, por pelear cinco partidos en 13 días, los dos primeros perder de una manera amplia y ser capaces de no dejarse ir y de solucionar problemas deportivos para volver a conectarse, demostrar que son duros mentalmente. Les dije que habían dado una lección”, pero reconoce “evidentemente estaban machacados porque querían salvar al equipo, pero es deporte y el que no está dentro no lo sabe de verdad, los que estamos metidos somos los que más lo sufrimos”.

Planes de futuro

Sobre el futuro, ninguna decisión tomada, “hay mucho que meditar, hasta junio no hay que hacer inscripciones y ahora es el momento de descansar la mente, ha sido una temporada de muchísimo estrés, muy, muy dura para todos, donde hemos tenido que estar de pabellón a casa y de casa al pabellón y eso para un jugador profesional es complicadísimo. Ya desde noviembre hemos estado jugando lo que la gente llamaba finales y ahora toca asimilar y aprender y luego pensar en el futuro.

A la afición

“Decirle que el deporte es esto, que nos animaron en un mal momento del partido y eso nos hizo conectar, que sigan ahí, apoyando en los buenos, sufriendo en los malos y conectando con los colores”.

Camilo Álvarez deja una puerta abierta

El presidente del club, Camilo Álvarez, coincide con Gonzalo García de Vitoria en subrayar que el deporte es así y que nadie lo sufre tanto como los que están dentro, y es que Álvarez destaca que, habiendo pasado 24 horas del descenso a LEB Plata “no es momento de hablar de decisiones deportivas, sino por el momento administrativas”. Así lo primero que dice es que su puesto está totalmente a disposición; “este club tiene un dueño y los resultados han sido los que vemos así que es lo que hay”. Asegura haber sufrido como el que más ya que viajó con el club tanto a Huesca como a Lleida pero pone de relieve que lo hizo y “lo volvería a hacer millones de veces” porque consideraba que “lo importante era estar cerca de los chavales”, pero, con todo hace autocrítica, “todos los años me he puesto a disposición y este no va a ser distinto, si aparece alguien que venga a mejorar lo que está hecho yo soy el primero que le ayuda a trabajar, y si no el club no va a quedar huérfano, vamos a seguir trabajando”. Con estas palabras Camilo Álvarez quiere agradecer el apoyo de la afición a quién le pide “tranquilidad” y le segura que “hay proyecto y hay futuro, hay que trabajar en positivo”.

¿Plaza vacante?

Aún afectado por el partido del domingo el presidente afirma que “fue un cara o cruz en el que salió cruz. Fueron dos segundos que sobraron pero no se puede evaluar todo un proyecto por ello, perdimos una batalla que no perdimos una guerra, seguiremos trabajando y seguiremos a tope”. Un descenso que cuesta asumir y del que Álvarez deja una puerta abierta a la esperanza, “creo que aún no está el tema finalizado en los despachos igual todavía hay posibilidades, dentro de un mes hay que tener el aval y el equipo inscrito en LEB Oro, no es tan fácil como parece, son cantidades impactantes de dinero y el covid-19 ha lastrado muchos proyectos... .a ver qué pasa, todos los años hay alguno que consigue ascenso en pista pero no a la hora de pagar”. Además Álvarez señala directamente a la FEB, “Lleida tiene una reclamación jurídica, no puede descender a un equipo empatado con otros cuatro después de 14 o 15 victorias. La Federación tendrá que replantearse todo esto, no es de recibo, tiene que cuidar más el baloncesto y Ourense y Lleida son dos ciudades de este deporte”.