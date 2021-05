El COB tiene dos partidos por delante para terminar una temporada de altibajos. Hoy se enfrenta al primero de ellos en el Paco Paz que será la cancha de los dos encuentros.

Se miden al Real Canoe, un equipo que ya tiene el pasaporte para la LEB Plata y cuyas estadísticas no lo amparan en el juego a domicilio, por lo que tendría que ser una jornada asequible para el equipo de Gonzalo García de Vitoria en la que, además, si se da una determinada combinación los ourensanos podrían estar salvados. Necesitan ganar hoy, que Lleida venza en Melilla y que Girona sea derrotado por Cáceres.

Unas cuentas que salen pero sobre las que García de Vitoria no quiere saber nada. El míster, en un ejercicio de prudencia, sentencia que lo importante hoy “es jugar e intentar sacarlo” y solo en ese momento, “si nos ha salido todo cara y nos salvamos, genial, si no iremos a por el del martes contra Murcia, dependemos de nosotros y eso es lo que nos importa ahora, no vamos a distraernos mirando otros resultados”.

Con la mente en el juego de hoy, una advertencia, parece un partido fácil pero ellos no se juegan nada y el COB acumula poco tiempo para prepararse y para descansar. “El equipo está bien ya que ganar libera la cabeza, pero empieza a notarse el cansancio, va a ser el cuarto partido en muy pocos días y eso pesa, ya no solo por jugar, también por los viajes largos a los que se suma el estrés de los partidos”. Con todo, destaca, “tenemos ganas y creo que la adrenalina de sacar estos dos partidos compensarán ese cansancio”.