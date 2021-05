Esta tarde el partido de la jornada en el grupo de permanencia corresponde al disputado en el Municipal de O Viso, a las 17.00 horas, donde se enfrentan el Arzúa y el líder del grupo, el Ourense CF.

El ‘Queixo Mecánico’ de Chus Baleato está en un buen momento deportivo si juega en casa, puesto que en el campo local no perdonan y lograron ganar sin encajar antes Pontellas y Unión Deportiva Ourense. Además, para esta jornada tiene otro aliciente y es que la pasada semana les tocó jugar a domicilio, donde no tienen tanto éxito, y el Ribadumia se alzó con un 3-0 en el electrónico, así que hoy jornada de redención en casa ante sus aficionados.

Por los visitantes de la jornada , el Ourense CF se encuentra el líder del grupo con 37 puntos, seguido de los cuatro empatados en el segundo puesto con 35: Arzúa, CD Barco, Viveiro y Ribadumia.

Los de Rubén Domínguez llegan en un buen momento tras tres victorias consecutivas, contra As Pontes, en Santa Isabel frente a la Agrupación Estudiantil y el 3-0 del haciendo del Couto su fortín frente al Viveiro.

Separados a dos puntos, el Ourense CF empleará todo su arsenal ofensivo para mantenerse en la cima de la tabla.

En Cantarrana

A los hombres de Iván González les toca carretera, manta y visita a la mariña. Cantarrana será el escenario del duelo por la salvación entre el quinto y el tercero empatados a 35 puntos.

Los locales llegan tocados tras la cita en O Couto donde el Ourense CF no perdonó ni concedió y el equipo de Chusky encajó tres goles y dejó tres puntos, pero el Viveiro, aunque no logra obtener puntos a domicilio, es dominante en casa, de los 35 puntos que suma su cuenta particular, 25 los hizo en Cantarrana, una cifra que hace temer a los de Valdeorras.

Por el cuadro visitante, a los barquenses les cuesta despegar, triunfaron con esfuerzo en As Pontes, naufragaron en Ara Solis y frente a los de Gelucho solo pusieron conseguir un empate. Mucho que demostrar para el CD Barco hoy a las 17.00 horas.