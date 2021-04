“¿Qué quieres que te diga? No hay palabras suficientes para expresar lo que sentimos ayer, fue tal la emoción acumulada que aún hoy creo que toda la plantilla, directiva, el club entero y puede que los aficionados, sabemos que ayer sucedió algo, sentimos que algo ha cambiado pero no sabemos el qué. Mucha alegría y mucha emoción”, son las palabras de Argimiro Marnotes, el Presidente del Club Arenteiro tras conocer el ascenso a la llamada Segunda Federación después de más de 30 años sin una promoción.

Fue una jornada de muchos nervios que no se notaron en el campo pero si estuvieron en los minutos previos, “mentiría si dijese que dormí bien, esa misma noche me la pasé pensando que lo teníamos en la mano, era nuestro, pero ¿y si no? porque esto es un deporte en el que también influye la suerte, podríamos ser muy buenos y que la pelota no hubiese entrado”, expone Marnotes.

Pero los nervios se disiparon a los cinco minutos del inicio el juego con el primer gol y según fueron llegando el segundo, el tercero y ya el cuarto antes del descanso, “se montó la fiesta, era un 4-0, no queríamos celebrarlo pero parecía bastante claro”, afirma el presidente.

A pesar de que es uno de los equipos con plantilla reducida, con tan solo 19 jugadores, ayer no estaban todos, Portela y Cissé cumplían sanción. La pena de no poder estar en el campo en un momento tan importante para el club también se disipó rápido, “la ventaja que tuvieron es que empezaron antes a celebrarlo. Cissé estuvo bailando por todo el túnel de vestuarios”, relata Argimiro Marnotes.

Desde los más veteranos hasta los más jóvenes tenían “empeño personal” en este ascenso, “era una cosa tremenda, un sentimiento generalizado”, dice Marnotes quien no duda en destacar “ha sido merecido y también muy trabajado”.

Sobre trabajo subraya el esfuerzo de la plantilla poniéndose al máximo seis de siete días de la semana, el de los preparadores físicos que ayudaron a evitar lesiones indeseadas y pone en valor al que ha llevado la batuta de la orquesta, Fran Justo, “fue el gran acierto”, sentencia Marnotes.

“Se implican mucho con la directiva, mucho con la plantilla, es un atractivo para los jugadores. Este proyecto nació mucho de la idea del fútbol que tiene Fran Justo, de cómo entrenar, de los horarios para ello, poniéndolos por la mañana porque considera que tienen una mejor salud mental los jugadores que no entrenan a última hora del día, hemos confiado y hemos acertado, lo normal es apostar y fallar pero no ha sido el caso”, reflexiona Marnotes para continuar diciendo “me contaba el domingo antes del partido que lleva 14 años en el mundo del entrenamiento y que su sueño era tener un equipo en Tercera División, y lo tuvo, soñaba con ascender a la Segunda B y ahora lo ha hecho, me alegro enormemente por él porque alegrarme por él es alegrarme por todo el Club Deportivo Arenteiro”.

“Un ascenso en un año raro”

De los 19 jugadores del Arenteiro solo uno es de O Carballiño, Adrián Pol, que también es el jugador que más años lleva en el equipo, para él ha sido su segundo ascenso con los verdes, los vio subir de preferente a tercera y ahora a la Segunda Federación. “Creo que nos lo merecíamos desde que empezamos a trabar en serio el 15 de septiembre, nos hemos esforzado mucho, no solo los jugadores, todo el club, es una gran sensación pero en un año muy raro, hemos cumplido todas las normativas y no hemos podido tener una gran celebración más allá de la que se vio en el campo pero aún así es un orgullo inmenso y una gran alegría”.

“Se lo dedico a la afición, que estuvo ahí”

“Este ascenso se lo quiero dedicar a la afición que, a pesar de que pasamos mucho tiempo sin poder tener público en el campo, estuvo ahí. Han estado con nosotros desde el principio y han visto esto con nosotros. El domingo éramos 500 en el Espiñedo, en momentos normales seríamos muchos más, y aún así han estado enganchados a su equipo gracias, en buena medida, a las retransmisiones que hemos podido hacer tanto desde nuestra página y redes sociales como gracias a la TVG. Creo que nunca tanto partido del Arenteiro se ha podido ver, así que va por ellos y también por esos aficionados que, por cualquier motivo, ya no están entre nosotros y no pudimos hacerles homenajes a lo largo de la temporada porque no teníamos público en el estadio, a todos ellos también va esta clasificación”. Una clasificación en la que Marnotes no se olvida de los que lo precedieron, “para llegar hasta aquí es mérito de muchas personas, muchas directivas, no solo del que llega y asciende, me alegro también por ellos”.