El Atlético Arnoia iniciaba la preferente con un nuevo entrenador a su cargo, Alberto Álvarez sustituía a Iván González quien tomaba los mandos del CD Barco. Después de cinco partidos de este formato exprés A Queixeira vuelve a buscar técnico, Álvarez ha anunciado su decisión de abandonar el club.

“Puede parecer impulsivo pero ha estado muy pensado, yo tenía esto en mente ya desde el partido que jugamos en Nogueira de Ramuín’’, apunta el ya exentrenador del Atlético Arnoia.

En cuanto a los motivos afirma que el club no avanzaba de la manera que esperaba, “yo tenía unas expectativas que no se estaban realizando, no estaba sabiendo sacarle el jugo que esperaba y creo que es la mejor decisión que podía haber tomado, abandonar cuando todo está muy vivo y quedan tres partidos en casa”, expone.

Con estas palabras explica una marcha en la que ha afirmado que no estaba del todo cómodo con la plantilla, “hubo varios rifirrafes con distintos jugadores y no iba a ser yo quien montase un numerito, es más fácil que me vaya yo que tener que prescindir de tres o cuatro”.

El Arnoia está entre los favoritos para el ascenso por lo que no se esperaban esta decisión “sí, en la clasificación estaremos bien”, reconocía Álvarez, “pero el club me conocía y yo ya lo había dicho: no soy Iván González, el quería jugar por el ascenso a mí me interesaban otras cosas, las expectativas las marca cada uno y yo no estaba cumpliendo las mías propias. A los jugadores los conocía pero no a todos y no a nivel campo, nunca había sido su primer entrenador. Dejo el equipo con el mismo tiempo que tuve yo para cogerlo así que deseo que llegue alguien que sepa darles impulso”, asevera Alberto Álvarez.

Ahora asegura que el resto de la temporada los equipos ya tienen entrenador e ironiza que no cree que ninguno “lo tenga en la cantera”, pero no niega que la intención es regresar al conjunto del que llegó a Arnoia, el Vilariño.

Por su parte, Rodrigo Aparicio, directivo del club afirma que la sensación era que el equipo “podía dar más” pero los resultados “no indicaban que fuese a suceder esto”. Esperan tener esta misma tarde el nuevo técnico para el Arnoia.