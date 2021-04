“La regla de tres es sencilla, aún compitiendo al nivel necesario no nos ha dado el resultado que esperábamos así que lo que tenemos que hacer está más que claro, seguir apretando”. Así valora Fernando Currás el encuentro vivido este fin de semana en O Couto donde los unionistas comenzaron su lucha por la permanencia en la Tercera División.

El partido no ha dejado las mejores sensaciones pero tampoco las peores, a pesar de que el resultado no es todo lo optimista que pretendían en el club, Currás subraya que “los chicos” estuvieron a la altura y supieron reaccionar.

“Nos metieron el primer gol, fue un golazo, y no vamos a negar que sentó como un mazazo, pero no se bajaron los brazos y el equipo supo salir y responder cuando aún casi ni nos habíamos colocado en el campo, y con el segundo gol más de lo mismo, fue otro mazazo, pero la plantilla supo rehacerse y logró igualar. Queda muy fácil contado en una frase pero no es nada sencillo lo que hicieron”, asevera el entrenador.

La tónica se mantuvo hasta en tres ocasiones por lo cual el Couto solo ha conservado un punto de los tres más que necesarios que podría haber obtenido venciendo. “Hay que minimizar los goles encajados y tratar de ganar en todos los encuentros”, afirma Fernando Currás quien dice dar mucho valor a que la plantilla fuese capaz de recomponerse. “Todos tenemos la sensación de que si el partido hubiese durado 10 minutos más hubiésemos ganado nosotros, que es lo que buscábamos y creo que no podemos decir que no compitiésemos, pusimos todo de nuestra parte para lograr el triunfo”.

A pesar de ello el resultado es el que es y por tanto los unionistas ya comenzaron en la tarde de ayer a entrenarse de cara al nuevo rival, el Arzúa. “Estamos fastidiados porque creemos que hicimos mérito para más pero lo he hecho, hecho está y ahora ya pensamos en el próximo domingo”, concluye Currás.