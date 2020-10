Llegar, dormir, jugar y volver

Mal momento para viajar a Cataluña, con toda la hostelería cerrada. No lo ha elegido el Burgas, lo ha dictado el calendario, el segundo, que el primero le situaba en Leganés. A la altura de A Gudiña andaba la expedición ourensana pasadas las seis de la tarde, con la previsión de arribar a Esplugues al filo de las cuatro de la madrugada. Doce horas más tarde arrancará el primer partido de liga. A su conclusión, vuelta al autobús. Es la otra realidad de la 'elite'.

"Yo ya estoy curtido y me digo que esto igual no merece la pena; pero llevo en el autobús a cuatro niñas de 15 años que irían a Barcelona o a donde fuese hasta en globo. Ellas no ven este viaje como un riesgo, en cierto sentido me gustaría estar en el pellejo de ellas". Las reflexiones de Manolo Codeso camino de Barcelona, donde desde las cuatro, en Esplugues, arrancará la temporada para el Cidade de As Burgas.

Pasadas las cuatro y media de la tarde partieron de Ourense, doce horas después estaba previsto llegar a la localidad donde van a jugar. Por el camino, paradas obligadas para airear el autobús. En el punto de destino, toda la hostelería cerrada. Pudo ser peor, hasta última hora no encontraron un hotel que acogiese a la expedición. Dormir en el bus llegó a plantearse como algo real. Y a la vuelta, más de lo mismo, eso sí con la esperanza que una vez en la provincia de Zaragoza sea posible parar a comer algo.

Me temo que no es el inicio soñado... "Desde luego que no, otra cosa es que el autobús va cargado de ilusión. Es el primer viaje con estas nuevas condiciones, estamos verdes aún", relata Codeso, recién superados como el resto de la plantilla los test Covid, el jueves, la tercera vez ya.

Apenas dos partidos

Da grima mirar el programa de partidos de la primera jornada y ver que sólo se van a disputar dos. Y es que no hay más cera que la que arde, el subgrupo A lo componen nueve equipos, con lo que uno, el Teldeportivo en este caso, está obligado a no jugar. Y otros dos, Ourense Envialia-Amarelle y el Leganés Poio, han sido aplazados por culpa de positivos en la plantilla ourensana y madrileña. De manera que únicamente aparecen en el cartel el de las verdiblancas frente al Penya Esplugues y el Roldán-Atlético Navalcarnero.

"Llegamos a la temporada con mucha ilusión, con una generación nueva con muchas ganas de competir, a ver cómo respiran. Al margen de la veteranía de Sonia o Nespereira, jugadoras como Clara, Amelia o Canolich acumulan ya tres años de experiencia. Desde que se fueron Iria y Vane, puedo decir que estamos ante la mejor generación. Afrontamos la competición con un equipo muy joven pero que seguro va a dar mucho que hablar", recalca Codeso.

Enfrente, un rival del agrado del entrenador ourensano. "Las vi contra el Zaragoza y me gustaron, es un equipo que me gusta. En casa es muy peligroso. No hace ruido pero siempre está sexto, séptimo, octavo... Va a ser complicado", finaliza.