El Gallego se detiene en Baños de Molgas

La villa termal ourensana de Baños de Molgas acogerá a partir de las once una prueba del campeonato gallego de ciclismo, en la modalidad contrarreloj, en la que participarán cerca de trescientos corredores bajo las más estrictas medidas de seguridad y que supondrá el primer reparto de coronas del ciclismo autonómico en el año 2020.

La competición tendrá como punto de partida Os Milagres do Medo, con un recorrido de trece kilómetros, en palabras de Guillermo Sande, director técnico de la Federación gallega de ciclismo, con dos partes bien diferenciadas, "unha primeira de cinco quilómetros moi técnica e onde o máis importante non é a velocidade, senón as habilidades do ciclista", y un segundo trecho en el que sí primará la fuerza por encima de todo.

La paraciclista Mila López (Riazor) abrirá la competición a las once de la mañana, dando inicio a un carrusel de salidas que irán desde la adaptada a la pasando por máster-60 masculina, cadetes, máster-50 masculina, máster-40 femenina, máster-30 femenina, máster-40 masculina, máster-30 masculina, juniors, sub23 femenina, elite femenina, sub23 masculina y elite masculina. El último corredor en entrar en acción en la localidad ourensana será Samuel Blanco (Supermercados Froiz), defensor del título, en la categoría reina masculina.

Requisito imprescindible

Los corredores deberán tener puesta la mascarilla hasta treinta segundos antes de empezar a pedalear, y guardarla en la ropa de competición para volver a ponérsela una vez crucen la línea de meta. Ningún técnico ni acompañante podrá estar ni en la zona de salida ni en la de llegada.