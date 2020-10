El campeonato gallego se adentra en Baños de Molgas con una contrarreloj

El campeonato de Galicia 2020 de ciclismo se detiene en Ourense, el lunes, con motivo de una contrarreloj de trece kilómetros y dos trazados que partirá de Os Milagres do Medo.

Tres centenares de corredores afrontarán un recorrido con dos partes bien diferenciadas, una primera de cinco kilómetros "moi técnica e onde o máis importante non é a velocidade, senón as habilidades do ciclista", en palabras de Guillermo Sande, director técnico de la Federación gallega de ciclismo, y una segunda en la que sí primará la fuerza, precisó.