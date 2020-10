Vilar de Astrés se viste al fin de largo

El campo de Vilar de Astrés, la nueva casa de operaciones rojilla, se estrenará esta noche como escenario de un partido, amistoso, entre UD Ourense y Barco, ocho y media. Todo, claro, si las condiciones sanitarias en la capital, pero también en Valdeorras, no lo echan todo abajo. En principio, la expedición barquense, sin Omar, tiene previsto partir a las seis menos cuarto.

Va a ser el segundo partido para unos y para otros, un empate en Arzúa y una victoria en Bembibre son los resultados anteriores. En la acera local, con el trabajo centrado en recuperar a futbolistas de medio campo hacia arria, que no pudieron jugar frente a los coruñeses, abortado el enfrentamiento frente al Pontevedra por culpa de un positivo de alguien ajeno al club pero que salpicó a un futbolista, la semana se cerrará visitando Santiago para enfrentarse al Estudiantil Vista Alegre. La de los valdeorreses concluirá frente a La Bañeza.

"Nosotros no tenemos ningún problema en jugar el partido, otra cosa es si es recomendable, aquí hace diez días no teníamos casos y ahora tenemos setenta", subraya Manolo Pérez, el entrenador del Barco. "Si fuese oficial sería otra cosa, pero en un amistoso tienes poco que ganar. En todo caso, los dos equipos hemos pasado los test, así que nosotros vamos", añade.

"Nosotros tenemos jugadores de media España, así que... Las circunstancias son las que son, somos una pequeña empresa de 25, 30 personas que tienen contacto y se relacionan con otros grupos. Formamos parte de una actividad que no está exenta de riesgo", relata.

No considera Pérez que el Barco marche retrasado en la preparación, saldada ya con una victoria a domicilio. "Al contrario, vamos muy bien, estoy muy contento. Se han ido y han llegado jugadores, pero tampoco ha habido una revolución, no es lo mismo integrar a cuatro que a nueve".

Sólido y competitivo

Detalla Pérez sobre la UD Ourense que "ha mantenido un buen número de jugadores del bloque principal, aunque es verdad que se han marchado otros importantes. Me parece que sigue siendo un equipo sólido y competitivo".

"Hemos trabajado dos sistemas de juego y el partido es un buen escenario para desarrollarlos, eso espero ver. No es lo mismo entrenar que el juego real, once contra once a campo completo". finaliza.