El gozo en un pozo para el Ourense

El gozo en un pozo para el Aceites Abril Voleibol Ourense. El domingo entraba en competición, en la Primera Nacional femenina, cuarta temporada ya, frente a las avilesinas de La Curtidora. Va a ser que no, el partido ha sido aplazado hasta el día 31, previo acuerdo entre ambos clubes, con la esperanza que la situación sanitaria mejore.

"Nos hemos pasado la mañana llamando a la Xunta y nadie nos decía ni que sí ni que no. Hablamos con Avilés y nos adelantaron que iban a tener muchos problemas a la vuelta, que puede que les tuvieran que hacer PCR. Y claro, un club como ése, o como el nuestro, como todos, no está capacitado para un gasto tan grande. Si ya los serológicos nos supone un esfuerzo importante, los PCR ya es imposible", relata Pablo Pérez, el entrenador de las ourensanas.

"Podíamos haber apurado la situación y esperar hasta el viernes, pero tampoco tenía mucho sentido porque nadie tiene las cosas claras. Y si no las dejan entrar, o peor aún, no las dejan salir. Por eso decidimos aplazarlo hasta el día 31, con la esperanza que para entonces todo esté mucho mejor", detalla.

Iba a ser el Voleibol Ourense el tercer equipo ourensano de categoría nacional en entrar en competición, después del Barrocás en el hockey hierba y el Doribeiro en el balonmano. "Tanto ellas como nosotros ya teníamos programados los test, de hecho una de nuestras jugadoras ya los pasó el martes. De momento, estamos entrenando con mascarillas y evitando los contactos para ir postergando las pruebas. Así estamos, aguantando", remarca.

Difícil tener la cabeza en la competición, ¿no? "Claro, no está puesta en lo deportivo. La de ninguno. Todos estamos más pendientes de salvar el protocolo, tristemente el partido es lo que menos importa".

Adiós al bullicio

Cuando la liga arranque (dos partidos están programados para el sábado y uno más para el domingo dentro del subgrupo en el que están colocadas las ourensanas) lo hará sin aficionados en la mayor parte de los casos. Otra piedra más. "Nuestros partidos tenían mucho bullicio, notábamos mucho el apoyo. Ahora no va a ser igual, todo va a ser mucho más frío",

"Todos tenemos la cabeza mucho más puesta en no contagiarnos, hay jugadoras mías que van a seguir con mascarillas aunque hayan hecho las pruebas", recalca Pérez, que va más allá: "La gran mayoría de los clubes queríamos empezar más tarde, hacerlo a primeros de octubre es muy precipitado. Al final han prevalecido los intereses".

"Tal y como están las cosas bastante si conseguimos la permanencia, la intención es asentarnos en la categoría. El año pasado nos fue muy bien y ésa es la idea éste, estar cuarto, quinto, sexto. Y una vez ahí, buscar la sorpresa. El problema es que me da que muchos equipos se van a quedar por el camino, ya cayeron la Universidad de Burgos y la de León y me temo que no van a ser los únicos", finaliza.

Sí se mantienen en principio los partidos entre Voleibol Astillero y Universidad de Salamanca, éste último otro de los que está en el aire a ojos del entrenador ourensano, el domingo, y entre Bruxas y Calasancias Coruña y entre Oviedo y Elhuyar, estos dos fijados para el sábado. Ahí, en La Rioja, espera el segundo partido programado para el Voleibol Ourense, en principio el sábado 17 a las cuatro y media en el pabellón de San Millán. Para el debut en O Pompeo habrá que esperar a la tercera jornada, el día 25 contra el Calasancias Coruña.