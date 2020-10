Competiciones bajo la nueva normativa

Desde el pasado día 30, la Xunta exige "test serolóxicos ou otras probas similares" tanto para los equipos gallegos que compitan como para los que no lo son pero vengan a disputar a Galicia competiciones no profesionales de carácter nacional, dando un paso más respecto al protocolo del Consejo Superior deportes, que sólo los recomendaba. En el caso de los gallegos deberán hacerse pruebas cada 14 días; en el de los que no lo son tendrán que hacerlas entre 72 y 24 horas antes de viajar hasta Galicia. Bajo esta normativa ya jugó el Barrocás el domingo en Canarias y el Doribeiro un día antes, pero contra otro equipo gallego.

Ahora, el primer equipo que entrará en competición serán los ribadavienses, el sábado desde las seis contra otro equipo gallego, los redondelanos del Sar Plastic Omnium. También entre gallegos, Envialia y Poio, jugarán en el Paco Paz desde las siete. Completa el Barrocás en Barcelona. Es por ello que el Curtidora Universidad de Oviedo será el primer equipo no gallego que competirá oficialmente en Galicia,