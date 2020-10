Barrocás, los pioneros

El Barrocás-Atlético San Sebastián del domingo 27 de septiembre no pasará a la historia por el resultado, 3-1, pero sí porque fue el primer partido oficial que se disputó en Ourense desde el mes de marzo, cuando el Coronavirus acabó con todas las competiciones. "Tuvimos que cambiar todas las rutinas", subraya Roberto Oliveira, el entrenador. "Nos tocó ser los primeros como le pudo haber tocado a cualquier otro, lo que queríamos era jugar".

"Tuvimos que cambiar toda la rutina", recuerda Roberto Oliveira, el entrenador de los ourensanos. "No desayunamos juntos, algo que solíamos hacer tres horas antes de los partidos, antes de una sesión de vídeo y dar un pequeño paseo. Tuvimos que hacerlo hora y media antes y ya en el campo, dejando la reunión para la charla en el exterior. Nos cambiamos en dos vestuarios al no poder pasar de diez jugadores en cada uno de ellos", añade.

Todo fue extraño. "El prepartido, la concentración, sí fue raro. Casi todos los jugadores llegaron cambiados de casa, ya digo, la charla tuvo que ser fuera. Para los jugadores, el vestuario es su templo, donde realmente se sienten cómodos. El calentamiento también fue atípico. Pero hasta ahí, una vez empezó el partido todos nos olvidamos".

Sin aficionados en las gradas de Mariñamansa y sin haber pasado test alguno. "La normativa no nos obliga", justifica Oliveira. ¿Preferiría pasarlos? "Por supuesto, otra cosa es ver de qué tipo. Porque los PCR es imposible, nos supondría mucho dinero. Pero sí, querría pasarlos tanto por ellos como por sus familias".

Arranca el partido... "Una vez ahí fue uno como cualquier otro, en hockey la normativa dice que no puedes ni escupir ni tocar al árbitro. Más allá de eso, nada, lo único que tuvimos que hacer una convocatoria de veinte, tres más", relata Oliveira, con el viaje para jugar este domingo en las islas Canarias ya cerrado, con ida directa desde Santiago y regreso vía Madrid.

"Nos tocó ser los primeros a nosotros como le pudo haber tocado a cualquier otro. Lo que queríamos era jugar, y una vez ahí disfrutar. Todos tenemos mucho miedo con esto, otra cosa es que tienes que seguir, hacer tu vida. Eso sí, tuvimos que salir al campo con mascarillas y volver a ponérnoslas en el descanso, aunque al final ya lo haces por inercia, lo haces por responsabilidad. Si lo piensas, te puedes contagiar en cualquier sitio, en los bares, yendo de compras, en el cole... Al final, el deporte no deja de ser parte de la vida", refiere el entrenador del Barrocás.

"Puede que haya sido el partido más raro, aunque algún que otro ha habido también que tuvo lo suyo", recalca Oliveira, cerca de tres décadas en el mundo del hockey. "Otra cosa que echamos de menos fue a los recogepelotas, este deporte se juega muy deprisa y la verdad es que se notó mucho. Y ya digo, eliminas el prepartido", remarca.

La vida no se para...

Y victoria... "Sí, y eso que ellos habían jugado ya seis amistosos y nosotros ninguno. Quedamos contentos sobre todo por poder jugar, por divertirnos. Si además ganas... Insisto, lo más llamativo es que tuvimos que cambiar todas las rutinas, pero si esto sigue así seguro que en un mes estamos acostumbrados. La vida no se para, a mí me obligan a trabajar... Lo peor de todo esto es que el tiempo perdido con la epidemia no se va a poder recuperar", acaba Roberto Oliveira.