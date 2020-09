Durán: "Yo miedo siempre lo tengo"

La localidad coruñesa de Arzúa acogió el sábado el primer partido de la UD Ourense desde marzo, cuando después de ganar en Santiago todo se acabó. Entre los elegidos estuvo Rubén Durán, que no esconde que "yo miedo siempre lo tengo, es una sensación rara afrontar un partido en estas condiciones. Miedo lo tengo y lo voy a tener, otra cosa es que una vez en el campo de juego no piensas en eso, te lo tomas como un partido más".

"Las sensaciones fueron buenas, necesitábamos jugar un partido, ante el rival que fuese. Ha llegado gente nueva, gente joven, y tenemos que ir conociéndonos. Ya se sabe que en un partido siempre sacas mejores conclusiones que en un entrenamiento. Fue competido, pudo caer de cualquiera de los dos lados y al final no cayó de ninguno. Jugamos con un equipo muy joven, en la línea que sigue el club", subraya Durán a la hora de valorar el primer amistoso de la pretemporada.

"Los que somos más veteranos tenemos que tirar del carro y ayudar a que los más jóvenes se integren. Sacamos muchas cosas positivas, en otras tenemos que mejorar", recalca el rojillo.

Un balón parado salvó el resultado, la ventaja de tener quién sepa pegarle. "Salió bien, la pelota estaba un metro por detrás de la frontal del área, por encima de la barrera no era buena idea, no daba tiempo a que bajase. Busqué tirar fuerte y ajustar al palo. Entró", recuerda.

"Ya digo, la sensación fue rara, llevábamos mucho tiempo sin jugar. Todos teníamos ganas de volver a competir, de lo que se trata es de rodarse. Necesitábamos volver", relata Durán, que sabe que el comienzo de liga está fijado para el día 18 pero tiene sus peros. "Es mejor ir día a día, esa fecha se puso cuando se pensaba que todo esto se iría normalizando. Pero no marcha bien, no sé si la fecha del 18 se va a mantener. Estamos ante una situación difícil".

"Hagas lo que hagas va a haber gente que no va a quedar contenta. Todos tenemos ganas de fútbol, ojalá esto no vaya a peor. Claro, esperemos que empiece y que una vez en marcha no se pare otra vez, depende de la evolución. Yo lo veo difícil, la verdad", refiere Durán.

Algo es algo, unos cuantos aficionados en Arzúa, otros más en Carballiño... "Claro, mejor eso que nada", finaliza el capitán rojillo.