La II edición de la 'Spain Backyard' mete prisa en Castro Caldelas

Castro Caldelas acoge mañana la segunda edición de la 'Spain Backyard', la también denominada 'Carrera sin final', desde las diez. Carrera de ultra distancia importada desde Tennesse, no busca al corredor más rápido, si no al más resistente. Y esto se consigue cuando un solo corredor es capaz de realizar el recorrido de 6,7 kilómetros en la hora que tienen para hacerlo, es decir, cuando solamente queda un participante en pie en una cita que no tiene categorías ni por edad ni por sexo.

En la edición del 2019, el ganador, el suizo Simon Gllefer, tuvo que completar 23 veces el recorrido llamado 'Loop' en 23 horas. Y fue en esa vigesimotercera vuelta el único que lo consiguió, los otros 83 participantes habían quedado descalificados o habían abandonado.