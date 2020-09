Primeras carreras para el Ourense Envialia

El Ourense Envialia inició este martes la pretemporada con vistas a una competición que pendiente todavía del calendario está previsto dé comienzo el 18 de octubre. Es la Primera división del fútbol sala femenino una de las pocas que se ha escapado de dividirse en dos grupos. Será uno solo, formado por 18 equipos de toda España.

Esperan por tanto 34 jornadas. Como el curso pasado, los cuatro primeros disputarán un play off por el título. A diferencia de entonces, no será por el sistema de ida y vuelta, si no que se jugará a partido único y en una sede única. Asimismo, perderán la categoría los cuatro últimos clasificados. Igualmente, los equipos que terminen en los puestos 13 y 14 deberán jugar una fase de promoción contra los perdedores del play off de ascenso a la máxima categoría nacional. Será a partido único e igualmente en una sola sede.

Queda pendiente la Copa, todo apunta que entre los ocho primeros al final de la competición regular.

La Segunda B

También habrá representación ourensana en la Segunda división B, de la mano del Sala Ourense y el Tres Cuñados Valdeorras. La categoría de bronce masculina quedará repartida en seis grupos, que a su vez se dividirán en subgrupos. Tres serán los que asciendan, en tanto los cuatro primeros de cada uno de los seis grupos se clasificarán para la Copa. Una Copa en la que consiguió plaza el Sala Ourense, pendiente de si finalmente se jugará.