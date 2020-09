"¿Quién no quiere jugar en O Couto?"

¿Quién no quiere jugar en el campo de O Couto? Con esta pregunta contesta Alberto Cabanyes al porqué va a jugar en la UD Ourense, después de un periplo que le ha llevado ya por Arousa, Toledo, en el Illescas; Pescara, en el Spoltore, de la quinta división; Barbadás o Irlanda (Galway). No faltó el lado amargo, una lesión grave le mantuvo parado. "Intenté volver con el Adarve, pero no fue posible", recuerda.

"Es sencillo, Galicia tiene la mejor liga, el ambiente de fútbol nada tiene que ver con el del resto. Aparte, siempre he tenido debilidad por Ourense, es una ciudad muy futbolera, ya jugué en O Couto contra el Ourense CF y me quedé con ganas de más. Espero disfrutar este año y ojalá sean muchos más", remarca el madrileño, de 27 años.

En enero de 2016 declaró, estando en el Arosa, que se le había pasado varias veces por la cabeza volverse a Madrid. Vamos que conoce el lado menos guay del fútbol... "Me acuerdo, era la primera vez que salía de casa y la adaptación me resultó muy complicada. Luego, a base de goles, todo se hizo mucho más llevadero", relata Cabanyes, delantero centro pero también media punta o futbolista de banda -"donde me pidan"- que se considera "goleador más que otra cosa".

Lluvia y defensas fortachones es lo que se encontró en Irlanda, un fútbol muy diferente. "Decir que llovía demasiado es decir poco", recalca. "Allí el fútbol es mucho más físico, los defensores son tipos de 1,90, fuertes, que van siempre al choque, que no te dejan girarte. Es complicado, pero uno se hace", apuntala.

Reciente está una última experiencia ourensana, en Barbadás. "Me ha llamado mucha gente, el presidente, el que era el entrenador, compañeros... Me han dado la enhorabuena y me han dicho que disfrute, que me lo tome como una gran experiencia. Tengo muchas ganas de empezar".

"Me gusta el equipo que se está formando, con gente muy joven. Yo ya tengo un recorrido, no soy un sub23. Intentaré que mi experiencia redunde en el grupo, tengo ganas de volver a los campos", adelanta.

Soltero "y entero jajaja", Cabanyes espera expectante ese 18 octubre, fecha en principio marcada para el comienzo de la competición. "Aún no sabemos cuándo empezaremos a entrenar todos juntos, sé que los compañeros ya lo están haciendo en tres grupos. Debemos asumir que puede ocurrir de todo, hasta que igual me tengo que volver", remacha Cabanyes.

"Lo más importante ahora mismo es poder iniciar la pretemporada"

El topicazo para todo aquél que llega al comienzo de una temporada. ¿Y cuáles son los objetivos? "Es una pregunta que no me gusta, la verdad. Yo soy muy 'Cholista', me gusta marcarme los objetivos muy a corto plazo, no sé si partido a partido como Simeone pero sí a corto plazo. Lo más importante ahora mismo es empezar una pretemporada de verdad, todos juntos, y poder hacerla sin piedras por el camino, llevamos demasiado tiempo parados. Una vez la acabemos y podamos empezar la liga, el campo nos lo dirá todo", detalla Cabanyes, que no esconde que "esto de los positivos es algo incontrolable", termina.