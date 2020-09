Centenar y medio de palistas se citan en el campeonato provincial Xogade

Más de centenar y medio de palistas de la provincia de Ourense disputarán a partir de las once de la mañana en Castrelo de Miño el campeonato provincial Xogade de piragüismo.

José Manuel Fernández, delegado en Ourense de la federación gallega de piragüismo, detalló que la Española diseñó "un estrito protocolo de seguridade, que se está levando a cabo en todas as competicións de piragüismo".

Manuel Pérez, jefe de servicio de deportes de la Xunta, remarcó que la prueba supone "unha excelente ocasión para demostrar as máximas garantías fronte á prevención do Covid-19 que todas as entidadese institucións implicadas nesta proba poñemos sobre a mesa". en tanto Pedro Andrés, presidente del club Avión-Castrelo de Miño, destacó "o protagonismo dos xoves deportistas".