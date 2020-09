Los 'caciques' dan el adelante

Si Patricio Guillén y Ángel Diez dan el visto bueno no hay nada más que hablar. Los últimos guardametas titulares de la UD Ourense estiman acertado darle la responsabilidad bajo la portería rojilla a Borja Atanes y Dani Sampayo, que todo lo que tienen de jovencísimos lo tienen de inexpertos. "La experiencia se coge jugando", revela el uruguayo desde su atril de la Segunda B en Santiago. "Si hay un año para hacerlo es éste", subraya el cántabro, que ha optado por continuar su carrera cerca de casa, en el Escobedo. Unanimidad, los dos "tienen muy buenas condiciones".

Patricio Guillén y Ángel Díez monopolizaron los minutos de las últimas temporadas en la portería de la UD Ourense, fueron algo así como auténticos caciques. El uruguayo, ahora en Segunda B con el Compostela, dio paso al cántabro, que jugará en el Escobedo. El testigo lo toman ahora dos guardametas que no llegan a la veintena, Borja Atanes y Dani Sampayo, dos chicos sin minutos en la Tercera división. Se impone una pregunta, en un puesto de tanta responsabilidad, ¿es una apuesta arriesgada?

"A priori puede parecer una apuesta arriesgada, siempre se dice cuando pones a jugar a un futbolista muy joven que le falta experiencia, pero la experiencia se coge jugando. Los conozco a los dos, con Borja entrené y a Dani lo he visto jugar. Tienen muy buenas condiciones, están ante una oportunidad muy bonita. Les llega y deben aprovecharla, no todos los chicos de su edad pueden llevar el número 1 en el Ourense", relata Patricio Pato Guillén.

"Igual en otro momento podría parecer arriesgado, pero si hay un año para hacerlo es éste. Según están las cosas, con una liga que empieza más tarde de lo habitual y que quién sabe si no parará, traer gente de fuera sí que es arriesgado. Puede salir bien o mal, pero a priori me parece una buena decisión", remarca el cántabro Ángel Diez.

"De Borja tengo muy buen recuerdo, se adaptó rápido a la dinámica del grupo y de la categoría, con muchas ganas de aprender. Ya digo, dos chicos ourensanos a los que les llega la oportunidad, que la aprovechen, pero sobre todo que disfruten", detalla Guillén.

"Borja mejoró muchísimo el año pasado, aunque no jugase. Él y Dani son muy jóvenes, tienen mucho que vivir. En la vida de un portero hay épocas en las que juegas y épocas en las que no. Yo igual he aprendido más cuando no jugaba que cuando sí lo hacía regularmente", recalca Diez.

Hablan desde la experiencia que da la edad, uno ya jugaba en la Primera división uruguaya con 19 años, en River Plate; el otro se ha pateado la portería de equipos madrileños y gallegos principalmente. Los dos están ya de pretemporada,prestos para 'copar' la portería.