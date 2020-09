Braganza, "el lateral moderno"

Rubén Domínguez ya tiene un futbolista más, Jesús Braganza, que llega al Ourense CF desde el Algeciras, equipo de la Segunda B al que llegó tras conseguir el ascenso con el filial del Cádiz. Es por eso, pelear el salto de categoría, por lo que se decantó para jugar en Oira, además de la insistencia del que va a ser su entrenador en el conjunto blanquinegro. Va a ser la experiencia blanquinegra la primera del futbolista en Galicia, a la que llega junto a su pareja desde hace nueve años, Sandra. En Algeciras se definió como "un lateral moderno", ofensivo y rápido pero sin descuidar la defensa.

Lejos ha tenido que lanzar la caña el Ourense CF para encontrar un lateral izquierdo. En la Segunda B, en el Algeciras, jugaba la temporada pasada Jesús Braganza, un sevillano de 25 años. Lo tenía hecho con el Portugalete, pero cosas del destino jugará en una comunidad, Galicia, que pisará por primera vez cuando se incorpore al equipo.

"Como tantos otros, mi prioridad era encontrar un equipo en la Segunda B, pero según iba avanzando el mercado vi que me quedaban dos opciones, seguir esperando y arriesgarme a quedarme sin nada o apostar por la oferta del Ourense aunque fuese en una categoría inferior. Me decidí porque me transmitieron un proyecto ilusionante, con el ascenso como objetivo", detalla.

El paño ya lo conoce, con el filial del Cádiz ascendió a Segunda B. "Fue a la segunda, las dos temporadas quedamos campeones del grupo y las dos tuvimos que llegar hasta la última eliminatoria. En la primera nos lo impidió el Egea, en la segunda superamos al Unión Viera, un equipo canario", recuerda.

Algeciras fue su siguiente destino. Allí, en la localidad gaditana, se definió como "un lateral izquierdo moderno", esto es, "ofensivo, rápido, pero teniendo claro que lo primero es defender". Quintos por la cola acabaron los rojiblancos en el grupo 4 de la Segunda B. "Tenía otro año de contrato, pero la idea del club era remodelar la plantilla y nos fuimos fuera unos cuantos". Esa remodelación da con él en Ourense, que a su vez encara una en la que sólo continúan dos futbolistas. ¿Mejor partir de cero? "En cierto modo sí, al ser todos recién llegados contamos con las mismas oportunidades para jugar".

Por el camino, Braganza ya ha conocido los sinsabores del fútbol, que no todo son aplausos y camisetas con tu nombre. Vizcaya, Portugalete en concreto, iba a ser su nueva casa. Pero... "Tenía un acuerdo cerrado a falta de que me mandasen el contrato y lo devolviese firmado. Hasta tenía un piso alquilado ya. Mi error fue confiar en una palabra, al poco me llamaron para echarlo abajo. Fue un episodio bastante desagradable".

Es entonces cuando aparece el Ourense CF. "Un poco sí me sorprendió la llamada. Me decidí ante la insistencia del entrenador (Rubén Domínguez), el hecho que tuviese mucha confianza en mí fue decisivo para decantarme".

La primera vez

Poner un millar de kilómetros de distancia con tu última casa nunca es tarea fácil. Es por ello que siempre bien acompañado es mejor que solo. Sandra, pareja del futbolista desde hace nueve años, tendrá mucho que ver en que el aterrizaje sea lo más placentero posible. Porque va a ser ésta la primea vez que Braganza se desplace hasta Galicia. "No he estado nunca, sé lo que se dice, que se come muy bien, ¿no? Y que la gente es muy acogedora y te arropa muy bien desde el primer día".

El lunes 14 se pondrá por primera vez las botas un defensor cuyo libro de ruta dice que "tienes que crecer año tras año, al final todos queremos llegar lo más arriba. Esta temporada va a ser rara, en todos los sentidos, los grupos divididos en dos... Pero a la vez es ilusionante".

"Me gustaría ver en la portada del periódico al día siguiente de acabar la temporada que el Ourense CF ha ascendido a Segunda B, querrá decir que todo ha ido de diez", acaba Braganza.