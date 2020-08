Profesor cuando aún eres alumno

Tiago Rodríguez hace el número 18. Plantilla encaminada cuando los entrenamientos de pretemporada ya llaman a la puerta, en principio fijados para el miércoles. Estructura de club y masa social, los dos pilares que decantaron también al canterano del RC Celta para continuar en la UD Ourense, una vez no salió la opción de competir en la Segunda división B con el Compostela. Segundo curso como rojillo pero ya con los galones suficientes para guiar a los recién llegados a la 'casa Couto', todos ellos muy jovencitos. "El tiempo dirá hasta donde somos capaces de llegar", dice.

Tardó pero llegó. Después de un fiasco con el Compostela y analizar un ramillete de propuestas de la provincia, Tiago Rodríguez se decantó por continuar en la UD Ourense. "¿Lo del Compostela? Estaba bastante avanzado, la verdad, pero no salió. Al no cristalizar la posibilidad de jugar en Segunda B, me centré en las proposiciones que tenía de Tercera, es lo que hay. Analicé las que me llegaron, no dejé ninguna sin mirar, a todas les busqué los pros y las contras. Y me decidí", detalla.

"El año pasado me sentí muy cómodo en el equipo, llegué con la temporada empezada y me acogieron muy bien. Se mantiene la estructura, además que los aficionados siempre suponen un plus que los demás no tienen", razona Tiago a la hora de analizar porqué se decantó por la UD Ourense.

Resulta llamativo que todas las renovaciones subrayen en las redes sociales del club la importancia de los aficionados, la fidelidad de la masa social rojilla. Sin embargo, sabe Dios cuándo podrán entrar seguidores a los estadios... "Sí, tiene toda la pinta de tener que jugar muchos partidos a puerta cerrada o con muy poca gente. Va a ser una sensación muy extraña jugar en un campo de O Couto vacío, no nos va a quedar otra que acostumbrarnos", asume Tiago, que remacha: "Estoy seguro que nos apoyarán desde casa".

Apenas veinte años pero ya cerca de treinta partidos en la categoría. Igual toca cambiar el pupitre de alumno por el estrado de profesor para los muchos jovencitos que han llegado sin experiencia en la Tercera división, ¿no? "Se me va a hacer raro, el año pasado, junto a Manu (Blanco) y alguno más, era de los más pequeños de la plantilla. Sí, ahora tendré que asumir un papel igual diferente, espero hacerlo bien".

Porque la temporada pasada le costó hacerse con la titularidad... "Cuando llegué, el equipo llevaba ya mes y medio de pretemporada, habían jugado muchos partidos y yo no tenía el ritmo necesario. Cuando es así, y si los resultados son buenos, te cuesta entrar. Luego, cuando me llegó la oportunidad, supe aprovecharla".

"Lo que espero de la temporada es que una vez empiece no se detenga, que tenga continuidad. El segundo paso sería que vaya entrando gente a los estadios, aunque sea poca. Eso más o menos sería una cierta normalidad. En cuanto al equipo, que entremos en el play off de los de arriba, y si no lo conseguimos que mantengamos la categoría sin apuros. El tiempo dirá hasta donde somos capaces de llegar, no tiene mucho sentido hablar ahora de objetivos, por lo que sea pierdes los tres, cuatro primeros partidos y ya vas toda la temporada a remolque", relata.

¿Cuánto se ha aburrido de no tener fútbol? "Mucho, al principio, cuando pasó todo, te lo tomas como unas pequeñas vacaciones, pero llega un punto en el que te sientes raro. Ahora deberíamos estar ya con la competición en marcha y sin embargo ni siquiera sabemos cuándo vamos a empezarla. Todos tenemos muchas ganas", subraya Tiago, pendiente de confirmación pero preparado para iniciar la pretemporada rojilla este miércoles.

Mucha tralla de medio campo para arriba se ha marchado... "Es un agujero que va a ser complicado de tapar, supongo que el club estará moviendo sus fichas para encontrar futbolistas de nivel. Y si no, competiremos con lo que hay", acaba.