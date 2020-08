Isi, el último en confirmar su continuidad

Diecisiete futbolistas ya confirmados, al menos ya hay para completar una convocatoria de las de toda la vida en la Tercera división, en los tiempos anteriores al Covid. Y sobraría uno. El último en sumarse al proyecto 20-21 de la UD Ourense ha sido Ismael Quevedo, Isi, que a los 25 años de edad cumplirá la tercera temporada con los rojillos.

Los valores que representa y el modelo de club son los aspectos que empujaron a Isi a no moverse del campo de O Couto, en una temporada en la que reclama a los aficionados que muestren su apoyo incondicional.

Ya desde la distancia que provoca jugar para otro club, Adrián Presas le augura un buen futuro a la UD Ourense. "A priori, parece que se está apostando por un proyecto más humilde, con muchos chicos muy jóvenes que reclaman una oportunidad. Yo intuyo que van a hacer un buen año, y si no es éste, el siguiente va a ser mejor, seguro. Pero éste tiene buena pinta, los que se están quedando son buenos jugadores y los que están llegando tienen esa hambre que tanto necesitan los equipos. Nunca se sabe, a veces se apuesta por jugadores de fuera con nombre y las cosas no salen como deseas. Parece que no es el caso, todos son cercanos, les deseo que le salgan las cosas lo mejor posible".

Acabar una temporada en marzo no entraba en cabeza alguna, Adrián Presas, como todos, echa de menos el fútbol, "sobre todo el día a día. Yo todavía más, porque para mí la temporada fue mucho más corta que para los demás, desde la quinta jornada, desde el derbi, se puede decir que no he disfrutado del fútbol", remacha.