Okutu y García se coronan en Ourense

Lalo Gómez, el coordinador general de la reunión, quedó satisfecho: "Los buenos no han fallado, es verdad que esta edición han tenido menos competencia por el motivo que todos conocemos. Pero mucha gente ha mejorado sus marcas y eso siempre es una buena noticia".

Ourense, de nuevo en el escaparate nacional gracias al atletismo... "El protocolo ha funcionado bien, el riesgo cero no existe, ningún deporte lo tiene, pero el atletismo es el rey, el nivel de exigencia es muy grande", detalló.

El 9 de mayo era la fecha inicial. ¿Se imaginaba la reunión a finales de agosto? "Soy un tío del cholismo ilustrado, voy partido a partido. En cuanto se abrió una ventana, me dije 'para dentro'. Había riesgos, había que asumirlos y tirar 'palante'. No podíamos perder el año por no hacer la reunión en mayo".

"En un futuro nos gustaría hacer la competición en dos pistas a la vez, en el campus y en Monterrei. Ahora no podemos hacer lanzamientos largos,el disco, la jabalina, porque la hierba es sintética", concluye Gómez.

Llegó, vio y volvió a vencer en Ourense, donde hace apenas unos meses se proclamó campeón de España. El gallego Jean Marie Okutu conquistó el triunfo en la longitud de la 'Ourense Termal Athletics Meeting 2020', con un salto ganador de 7,23 metros, el conseguido en el quinto intento. Muy por detrás quedaron Carlos Beltrán, 6,89, y Juan Piñeiro, que completó el cajón, con un mejor salto de 6,87.

Como un disparo arrancó Okutu, que ya en el primer salto se fue hasta los 7,20 metros. Flojeó en los dos siguientes, 6,92 y nulo, para volver a la senda de los siete metros en los tres últimos, 7,10, 7,23 y 7,06. En otras palabras, el vigente campeón nacional habría ganado el concurso con el peor de los saltos. Inabordable pues el atleta del Barcelona, lejos no obstante de los 8,17 que tiene como mejor marca pero algo menos de los 7,39 que saltó recientemente en Pontevedra.

Una catalana, Estela García, dejó claro que es la reina de la velocidad. Derrotó en dos ocasiones a la gallega Adiaratou Iglesias, con casi un segundo de ventaja en los 200 metros, 24,67 segundos, por los 25,54 de la atleta del Lucus, pero también en los 100, carrera en la que se impuso con un registro de 11.85. Iglesias firmó en meta 12.48 y Andrea Pais, del Atlético Femenino Celta, tercera también en los 200, cerró el cajón con 12.62.

Era la de Ourense para García su debut en España esta temporada en las dos distancias, más allá de haber hecho unos 300 en la ciudad polaca de Szczecin.

Eso sí, los 23.72 de Nerea Bermejo y los 11.62 de María Isabel Pérez deberán seguir esperando como marcas nacionales que lideran el ránking.

Otro de los nombres importantes de la reunión ourensana también confirmó los pronósticos. La asturiana Paulette Natacha Fernández, del Ría de Ferrol, fue la más veloz en la carrera de 400 metros. Ganó con un tiempo de 57,45 segundos, por los 59,77 de Eugenia Gil, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, y los 1.00:67 minutos de la tercera, la atleta del Adas Proinor ourensano Belén García.

A falta de pelea corriendo, Valvanuz Cañizo dominó la altura con mano de hierro. Ganó con 1,71, por los 1,57 de Eva Queimaco, del Femenino Celta, y de Lucía Sánchez.

Se esperaba mucho del atleta de los Emiratos Árabes Ahmed Alzaabi. El gozo en un pozo, problemas burocrátricos le dejaron sin competir. La prueba, los 800, se la adjudicó Pedro Vilas Boas con un tiempo de 1.54;84 minutos. Más de dos segundos después alcanzó la meta Lope Quinteiro, 1.56:89, con Iker González tercero, 2.00:30.

Íntegramente gallego fue el podio de los 400 masculinos, con David Abalde, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, en lo más alto, 48.89 segundos; Kristian Krasnov, Atletismo Sada, 49.48, y Lucas Fernández, Coruña, 50.18, lo completó.

La reunión se cerró con los 100 metros masculinos. No falló el portugués Frederico Curvelo, 10.62, por los 10.73 de Iván Jesús Ramos y los 10.97 de Manuel Palanco.