Manzaneda, Arnoia... Jaén

La provincia de Jaén espera viernes y domingo al arousano Gustavo César Veloso, uno de los inscritos para la contrarreloj individual y la carrera en línea de los campeonatos de España de ciclismo. Llega sin rodaje, previa preparación, un año más, en la estación de montaña ourensana de Cabeza de Manzaneda, donde estuvo una semana, y con los 4,5 kilómetros del sábado en Arnoia como última experiencia.

"He preparado las competiciones muchas veces ya en Manzaneda, allí encuentro la altura y el terreno que necesito", relata Veloso. "La Vuelta a Portugal, por ejemplo, siempre la he preparado allí. Antes estoy tres semanas en Navacerrada, son 1.800 metros de altura. Pero sí, en Manzaneda encuentro puertos largos, de veinte o treinta kilómetros, donde vivo no los tengo de más de diez", detalla. "Para mí prepararme en Manzaneda ya es algo rutinario".

Qué mejor que un gran ciclista como reclamo para cualquier prueba. Es lo que pasó el sábado en Arnoia. "Por la mañana aún estaba en Manzaneda, llegué, me duché, cogí las cosas y tomé la salida. Fui el primero, pero iba como invitado, no para competir. Me lo tomé como un paseo, con la intención de colaborar para toda la gente aficionada al ciclismo. Ya digo, no salí a competir, no disputé, de hecho llevaba el teléfono en el bolsillo", subraya a la hora de recordar las últimas pedaladas antes del Nacional.

El campeonato de España arranca para Veloso y el resto de participantes de la categoría Élite al mediodía. Por delante, 45,3 kilómetros de pelea individual entre las localidades de Cazorla y La Iruela. "Es muy dura, de mitad hacia delante todo es para arriba, los últimos tres kilómetros son tremendos, el más cercano a meta ronda el diez por ciento de desnivel medio", adelanta el pontevedrés.

Las predicciones metereológicas dan para Jaén temperaturas de 36 grados entre las once de la mañana y las cinco de la tarde, uno más de sensación térmica. "Venir en agosto a Jaén y pretender que no haga calor es no conocer esta zona. Es uno de los motivos por los que preparé el campeonato en Manzaneda, buscando la mejor aclimatación posible", revela Veloso.

Sin rodaje, otro enemigo más. "Hay equipos que han hecho la Vuelta a Burgos, la Dauphiné o han corrido en Polonia. El sesenta o el setenta por ciento del pelotón llega con siete u ocho días de competición, nosotros no. Pero es lo que hay. A partir de ahí, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible", remarca el vilagarciano del equipo portugués W52-FC Oporto.

El Covid alteró los planes, lo que era una retirada se ha postergado un año. "Tengo decidido seguir un año más", remacha el dos veces ganador, además de dos segundos y un tercero, de la Vuelta a Portugal.