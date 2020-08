"Esta temporada tiene buena pinta"

Temporada de confirmación para Manu Blanco la 20-21. "Parto con la intención de disponer de los minutos que no tuve la temporada pasada", detalla el futbolista, inédito el curso pasado hasta cercanas las fiestas de navidad, que más tarde encadenó varias titularidades y al que el parón de la competición relegó, como a todos, a una vida que no gira alrededor de una pelota.

"Sí, espero que ésta sea la temporada digamos de la confirmación, la verdad es que tiene muy buena pinta, estoy seguro que va a ser un gran año para todos y a nivel personal que tenga más minutos que el año pasado. Vamos a ser un equipo ambicioso, está llegando gente joven con las ideas claras y similares entre todos ellos. Al final, esto es lo que hace un equipo fuerte, una piña", relata Blanco.

Las últimas noticias hablan de octubre como fecha de comienzo de la liga, ¿lo ve posible? "Si no jugar, por lo menos empezar a entrenar, empezar a rodar, que buena falta nos va a hacer. Llevamos mucho tiempo parados, lo que hicimos durante la cuarentena queda ya muy atrás. Ahora corro dos veces por semana, pero no es lo mismo", detalla el ourensano, que combate el 'mono' de fútbol en la peluquería de su padre.

Más allá de los domingos con partido, los futbolistas lo que echan de menos es el día a día. Blanco no es una excepción: "Esa rutina de los entrenamientos es lo que más echo en falta, al final vives con el fútbol desde pequeño. Van pasando los días, ves que no juegas y es inevitable sentir un pequeño bajón", subraya.

Hablábamos antes de octubre, ¿firmaba esa fecha como punto de comienzo? "Desde luego, significaría que en unos pocos días empezaríamos la pretemporada. Va a ser más necesaria que nunca, para coger ritmo después de seis meses parados", recalca Blanco, que cortaría el pelo al cero "a los que están al cargo, aunque es verdad que es difícil tomar decisiones. Estamos ante un problema tan grande que nadie sabe lo que va a pasar dentro de una semana. No, no haría falta cortarle el pelo al cero a nadie, una mala decisión y se te cae solo".

"Entrar entre los que jueguen el play off de ascenso es siempre el objetivo de la UD Ourense. Este año va a ser diferente para todos, pero estoy convencido que lo vamos a conseguir", remacha Blanco, que espera contar pronto con aficionados en el campo de O Couto. "Sin la masa social, este club no sería lo que es. Entiendo que no puedan entrar dos mil de buenas a primeras, pero al menos que lo hagan mil".