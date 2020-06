"Me siento muy querido, es algo que noto y agradezco"

Es Viti uno de los futbolistas más queridos por los aficionados de la UD Ourense, ¿lo comparte? "Sí, lo noto y lo agradezco, supongo que será por mi forma de jugar, por la intensidad que le pongo a cada jugada. Como digo yo, quieren más que juegue los seguidores que el propio entrenador", subraya Viti, que valora con satisfacción la temporada: "Me he considerado importante, he contado bastante. Hombre, me habría gustado jugar más, pero como todos".

Ganaron en Santiago y se acabó... "Y nos venían partidos para determinar si podíamos seguir peleando. Una pena, nos fuimos con la sensación de lo que pudo ser. Nunca se sabrá, siempre nos quedaremos con la incógnita. Haciendo resumen, yo creo que pudimos haber dado bastante más".