El Envialia cambia de rival, ahora Alcorcón

Cambio de caballo en mitad del río. La renuncia del Atlético Navalcarnero a disputar la Final a Cuatro por el título de liga dejó cojo el play off, de manera que inicialmente todo apuntaba que el Alcorcón, el rival de las rojiblancas, pasaba directamente al partido definitivo. Porque la opción de repescar al Poio, quinto clasificado, no se contempló. Pero no era justo y la Federación decidió primar al segundo, el Burela, de manera que las lucenses no serán el rival en semifinales del Ourense Envialia, lo serán las alcorconeras 'de' Vanessa Sotelo.

"Me parece lo más justo, el segundo tiene que tener ventaja sobre los demás. Nos cambia el planteamiento, aunque ahora partimos con la ventaja que nos vale el empate. El Alcorcón es un equipo muy similar al nuestro, juega también 3-1, sólo que defiende individual puro y duro. Los dos utilizamos a la mayor parte de las jugadoras y en los vestuarios hay muy buen rollo", desmenuza Gonzalo Iglesias, entrenador de las ourensanas.

Un único precedente

Ourensanas y madrileñas sólo se enfrentaron una vez durante la temporada, el 23 de noviembre, undécima jornada, 2-2 en el pabellón de Os Remedios. Porque el partido de la segunda vuelta estaba programado para el 28 de marzo, ya con España metida en casa.

Queda por tanto sin sentido la petición de jugar la semifinal en Galicia, ya no la disputarán dos equipos gallegos. Así que será en Málaga, el día 26, viernes. La final, el domingo 28.

"Jugar a la vez que los chicos es muy buen aliciente para nosotros, ojalá también den nuestros partidos por televisión, lo merecemos", concluye Iglesias.