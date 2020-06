Seis sancionados que esperan perdón

Si la Federación gallega no lo remedia, en concreto el juez único de competición, futbolistas como Adri Castro, Íñigo Pisón, Pedro García, Alberto Trapero y Pablo Antas se perderán la semifinal. Vamos, que podrían estar mes y medio entrenando en verano para no jugar ni un minuto. Peor es el caso de Yago Iglesias, el entrenador del Compostela, que al estar sancionado con dos partidos no podrá sentarse en el banquillo en todo el play off.

"Sé que es un tema que los clubes pusieron encima de la mesa, no tenemos noticias nuevas, a día de hoy están sancionados. Si se confirma, que estos jugadores no puedan estar sin que arrastren una sanción grave es una lástima", apunta Pérez.

Con un poco de suerte hasta tendremos aficionados en la grada de Balaídos... "Tener en Vigo una representación de los seguidores sería bueno no, buenísimo. Sería una pequeña recompensa a los dos meses largos que no han podido celebrar las victorias de sus equipos, sus alegrías. Y en un escenario que los futbolistas van a agradecer", concluye.