El Pazo Paco Paz reabre sus puertas con la seguridad total como mandamiento

El inicio de la fase 3 de la desescalada en Galicia trajo para Ourense la reapertura del Paco Paz. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ya estuvo el viernes supervisando los equipamentos y la puesta a punto de todas las infraestructuras. Aseguró entonces que el Pazo "volve recuperar a súa normalidade para seguir poñendo a disposición da veciñanza de Ourense unhas instalacións de tanto prestixio, tan ben xestionadas e tan ben avaliadas polos usuarios".

Baltar constató el cumplimiento del protocolo de prevención del Covid-19 así como de las condiciones higiénicas y sanitarias que se han llevado a cabo para la apertura del estadio.

Asimismo, para cada persona que quiera acceder al Paco Paz existirá un control de acceso para verificar su temperatura, a la vez que recibirá por medio de los monitores y del personal especializado una atención directa y personalizada a la que se añaden "as máximas precaucións e as distancias necesarias para evitar riscos e gardar os protocolos de seguridade, e para que todas as persoas que fan deporte nas instalacións da Deputación de Ourense o fagan con total garantía", afirmó Baltar.

Seguridad total. Con esa pretensión se planificaron los protocolos, la reubicación de la maquinaria y el acondicionamiento de las salas específicas, así como la limpieza inmediata de las máquinas después de cada uso", remarcó Baltar, acompañado en la visita por Ángel Cid, gerente; José Domarco, responsable de las instalaciones; y Bernardino González, asesor de deportes.