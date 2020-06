Diego García sale con la árbitra internacional ourensana Zulema González. ¿Se sentiría incómodo si ella le pitase? "Ya lo hizo cuando yo jugaba en Vigo, no estábamos juntos entonces. No sé, no lo he pensado. Lo que sí sé es que si me tiene que expulsar, me expulsa, ella es una profesional al doscientos por cien. Pero yo también. Por algo ha llegado donde ha llegado, son muchos años haciendo bien las cosas, todo el mundo la respeta, es algo que ella se ha ganado. No sé si me sentiría incómodo, supongo que yo llegaría al campo e iría a lo mío, sería un partido más. No me fijo en los árbitros, les doy la mano y punto".